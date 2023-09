La venganza de Shakira continúa: se lleva por delante al padre de Piqué

La ruptura sentimental con Gerard Piqué ha relanzado la carrera musical de Shakira. No hay duda de que su trabajo le ha servido de válvula de escape. La artista colombiana ha sacado toda la furia que llevaba dentro y cada una de sus canciones es esperada por sus fans como agua de mayo. Tras unos primeros hits repletos de dardos envenenados hacia el exfutbolista del FC Barcelona, ahora Shakira dispara con más sutileza y demuestra que no se ha olvidado de la familia de su expareja.

En su momento, cuando lanzó junto con Bizarrap la Session 53, Shakira se acordó de su suegra, Montserrat Bernabéu. “Me dejaste de vecina a la suegra y la deuda en Hacienda”, decía uno de los versos de la famosa canción. Ahora el que no se ha escapado de las garras de la cantante de Barranquilla ha sido el padre de Gerard, Joan Piqué. “Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, recoge uno de los versos de su nueva canción, El jefe, para la cual ha contado con la colaboración del grupo mexicano Fuerza Regida.

El jefe también es una canción de reivindicación social que lanza un guiño a los trabajadores. Al final de la canción la artista canta un verso que a muchos les habrá cogido con el pie cambiado. “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, en homenaje a la niñera de sus hijos.

Lili Melgar fue la niñera de sus hijos, Milan y Sasha. Una persona de confianza para la familia cuando Gerard y Shakira vivían juntos en Barcelona. La empleada del hogar mantenía una excelente relación con Shakira. Incluso cuentan que compartían confidencias y llegó a ejercer de consejera de la artista. Probablemente por ese motivo Piqué decidió no abonarle el dinero que le correspondía de indemnización, tal y como cuenta la cantante en su nuevo tema.