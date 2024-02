La verdad sobre el delicado estado de salud de Bertín Osborne

El estado de salud de Bertín Osborne preocupa a sus hijas dado que la dolencia de covid que le tuvo en cama durante varios días a principios de año aún está presente por distintas secuelas. El cantante y presentador ha proseguido con su labor profesional. Este viernes aparecía en Canal Sur su última entrega emitida de El show de Bertín, también para Telemadrid, con el cantaor Paco Candela. Hay ciertos rasgos de cansancio en su aspecto.

Una de las hijas de Bertín, Eugenia, ha mostrado su preocupación por las secuelas del coronavirus y ha señalado que la salud de su padre, de 69 años, requiere atención. Las consecuencias del covid obligan a tener precaución con él y a que no sufra riesgos que le postren de nuevo en cama. "Está pachucho", ha resumido con esas palabras que en apariencia no parecen tener del todo importancia pero que en segundo plano late cierta preocupación. "Le veo un poco flojillo de salud", ha observado su hija, que es una de las personas con la que el cantante no puede fingir. Lo que más desea es estar rodeado de los suyos.

La paternidad del hijo de Gabriela Guillén, nacido el último día del pasado año puso a Bertín Osborne en primer plano. El artista exige pruebas que evidencien que el pequeño es suyo y no está dispuesto a asumir un papel activo en su relación con este séptimo hijo. Esta polémica personal le pasa factura en su estado físico y de ahí que necesite más que nunca verse arropado por "tíos, hermanos, nietos", según asegura Eugenia.

Las secuelas del covid aparecen cuando tiene que asumir grandes esfuerzos y es lo que observan sus allegados que ha influido en el carácter vital de siempre del cantante.