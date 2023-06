La verdadera razón por la que Luis Enrique se ha quedado sin yerno

Fueron una de las parejas de moda durante el pasado Mundial de Catar. La hija de Luis Enrique y uno de los futbolistas preferidos del entonces seleccionador, Ferran Torres, hacían gala de una relación sentimental idílica que para nada apuntaba a tener el final que hemos conocido en los últimos días. El portal Culemanía adelantó la pasada semana la ruptura de la joven pareja tras casi dos años de noviazgo. La ruptura dejaba varias incógnitas, aunque ya desde un primer momento se señalaba que la decisión partía de Sira Martínez, la hija de Luis Enrique.

No se trata de una ruptura que haya llegado de un día para otro, ya que la pareja se dio un tiempo para volver a retomar la relación unos meses después. Así ha sido hasta que la pasada semana saltaba la noticia de que ya no estaban juntos, y ahora sí que es de manera definitiva. No hay marcha atrás.

La complicidad, el cariño y el amor que se procesaban en las redes sociales y en sus apariciones públicas han desaparecido por completo. Al parecer, Sira ha optado por echar el freno tras superar una crisis y darse cuenta de que la relación no iba a ninguna parte. Ese es el principal motivo de la ruptura de pareja según ha contado Socialité. Es más, el programa de Telecinco apunta que ambos prefieren centrar toda la energía en sus respectivas profesiones. Es decir, no quieren perder el tiempo en una relación que no avanza o no da los pasos esperados por ambos.

Sira está con todos los focos puestos en su carrera deportiva como amazona, donde recientemente ha competido en el Longines Global Champions Tour de Madrid. Por su parte, Ferran no atraviesa su mejor momento como futbolista del FC Barcelona. No tiene asegurado un puesto en el once y esta temporada ha sido un asiduo al banquillo. Una campaña exitosa en cuanto a títulos, con la conquista de la Liga y la Supercopa de España, pero con escaso protagonismo del delantero valenciano en los esquemas de Xavi Hernández. Por lo tanto, el jugador afronta un periodo de reflexión, con su vida sentimental patas arriba, e incluso no se descarta un cambio de aires en este verano para volver a recuperar las sensaciones perdidas en el presente curso.