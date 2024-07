Vicco, mucho más allá de 'Nochentera' y su reclamación del pop de siemore

La cantante , compositora y productora Victoria Riba, conocida artísticamente como Vicco, ha considerado que es “bueno” que esté “resurgiendo” en nuestro país “el pop de toda la vida”, aunque ha advertido de que es “difícil” levantarlo por la aparición de otros estilos. “Artistas como Ana Mena, Aitana o yo estamos levantando ese pop emocional y bonito de hace años”, se ha expresado Vicco (Tiana, Barcelona, 1995).

La cantante , que participó en el Benidorm Fest 2023 para seleccionar al candidato de España en Eurovisión, ha comentado que esa labor de levantar el pop “es difícil porque ahora mismo el urbano está muy presente y ya forma parte del pop como el reggaeton o la electrónica, son como géneros populares que lo han incluido en el pop”.

Sin embargo, en su opinión el pop “al uso y pegadizo con la estructura del pop está volviendo un poco”. Con su primer álbum de estudio debajo del brazo (Nostalgia), la catalana dice estar en un momento “de calma” después de que el año pasado “reventara” el mercado con Nochentera, algo que le ha cambiado la vida: “El proyecto ha empezado a gustar, he sacado un disco, la radio me apoya y aquí estoy de gira con Los 40”. Fue telonera de Alejandro Sanz y reconoce que la música “es una carrera de fondo, con mucho trabajo, mucha dedicación y paciencia, además de muchos sueños”, y sobre su propuesta afirma que ofrece “algo bastante único”, en el sentido de que no le gusta tener un estilo cerrado. Por ello, ha dicho que su disco Nostalgia’ es como “retro pero actual” y lo que viene ahora son sorpresas. ntes, es decir, intento poner un poco de miel en todas las áreas de la música”.

En la profesión desde el año 2015, la catalana alcanzó una gran notoriedad en el 2023 con la canción Nochentera’ cuyo sencillo ha sido certificado como cuádruple disco de platino y ha alcanzado la quinta posición en la lista musical española.

“No espera que tuviera una acogida tan grande y se convirtiera en el ritmo del verano pasado, de hecho todavía seguimos alucinando porque el sencillo permanece sonando en las radios y en las listas más potentes del país, por lo que es una canción que pasará a ser historia”, ha comentado orgullosa de este éxito.

En relación a la situación actual del panorama musical comenta que siempre hay huecos para proyectos nuevos y que estamos en una era donde el consumo es muy rápido, la gente quiere una cosa y luego cambia al mes, por lo que ella se apunta a sacar música todo el rato.

Ganadora del premio al mejor artista o grupo revelación de Los 40 Music Awards así como de la artista revelación pop en los ‘Premios Odeón’ (2024) ha valorado poder actuar en ciudades como Ceuta, donde nunca había estado y ha llegado de la mano de los 40 Summer Live.