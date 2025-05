Los vicios ocultos de Úrsula Corberó y su relación con el móvil

Úrsula Corberó ha protagonizado una carrera meteórica desde que se diera a conocer en la serie juvenil Física o química. El papel de Ruth en las tramas adolescentes de la Escuela Zurbarán fue el comienzo de una trayectoria plagada de éxitos a nivel internacional con series de renombre como La casa de papel o El cuerpo en llamas.

La actriz catalana ha pasado por el pódcast de La pija y la quinqui para promocionar su nueva película, El jockey. Pero no solo ha hablado de asuntos profesionales, ya que hemos podido conocer algunos detalles de su vida personal.

Úrsula Corberó, a sus 35 años, ha confesado que ahora lleva una vida más saludable y que ha prescindido de varias adicciones que estaban muy presentes en su vida cotidiana. “He dejado de fumar y ya no duermo con el móvil en la habitación. Me he tenido que comprar un despertador de los de toda la vida”, ha contado.

La intérprete, que reside en Madrid junto a su pareja Chino Darín, ha reconocido que ha dejado de jugar al Candy Crush. Lo ha hecho cuando iba por el nivel 27.000. Carlos Peguer le ha preguntado si ha llevado peor el hecho de dejar de fumar o dejar de jugar al Candy Crush. “El Candy Crush. He borrado todos los juegos”, ha contestado la actriz.