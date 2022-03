Victoria Federica: "Sólo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país"

También se refiere a su abuelo, el Rey Emérito, su "persona favorita del mundo" y su "segundo padre", a quien reconoce ha admirado "desde niña" y ve como "un hombre dedicado". "Espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado", señala sobre Don Juan Carlos. "Para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan para decírmelo", dice poco antes de emocionarse.

"Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera", recalca. Tal es su adoración por él que hasta tiene tatuado un velero en el tobillo derecho, en honor al último barco en el que el Emérito navegó. No es el único que adorna su piel: en una muñeca tiene una concha en homenaje a su abuela Concepción y en la otra tres puntos por su madre, su padre y su hermano. También tiene un smiley en una oreja.

El primer conjunto de Victoria Federica para el posado en Elle es un total look de Loewe (del holding francés LVMH, donde trabaja su padre, Jaime Marichalar). Una muestra de que su progenitor dirige en la sombra la comunicación de su carrera como instagramer y personaje público. Desde hace unas semanas la sobrina del Rey ha lanzado su imagen de forma profesional a la escena internacional, donde está ganando gran visibilidad. Aunque la joven confiesa que su propósito no es convertirse en influencer.

"Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique. Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar", afirma.