150 especialistas internacionales de 45 universidades nacionales y extranjeras, en el Campus de Jerez

El Campus de Jerez acoge el II Congreso Internacional sobre Desarrollo Social Sostenible (ICOSSOD24), impulsado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS). El rector de la UCA, Casimiro Mantell, ha presidido el acto inaugural junto a la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido; el concejal delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, José Ángel Aparicio; y el director del INDESS, Manuel Arana, en el salón de Actos del edificio INDESS.

Este encuentro tiene como objetivo reunir a especialistas internacionales para discutir temas relacionados con el desarrollo social sostenible, crear sinergias de diferentes áreas que favorezcan estudios multidisciplinarios y promuevan la transferencia a la sociedad y las empresas.

El programa, que se desarrollará hasta el viernes 18, se divide en sesiones temáticas con las comunicaciones de más de 150 expertos internacionales de 45 universidades, que tratarán de gestión integrada costera, de identidad femenina, sociedad y territorio, sociedad y bienestar, economía azul, innovación, investigación y avances en marketing; la diversidad sexual, la ciencia de los datos sanitarios, retos y soluciones para un futuro sostenible, así como los determinantes del espíritu empresarial de alto crecimiento, entre otras.

El ICOSSOD24 cuenta con 16 universidades e instituciones nacionales y 29 universidades e instituciones extranjeras como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Georgia, Marruecos, Portugal, Chile, México y Argentina, además de empresas y el Consejo Regulador del jerez, entre otros.

Casimiro Mantell ha puesto en valor el carácter internacional de este encuentro científico, ya que “requiere mucho tiempo y mucho trabajo para darle excelencia e Internacionalización al Congreso”. Ha destacado también su carácter multidisciplinar, puesto que “esta temática no se puede abordar desde una sola visión” que implican expertos desde la enfermería hasta el derecho internacional, donde se ha incluido en el programa multitud de materias como “la economía azul, el turismo sostenible o el teletrabajo de gran importancia social” comparando problemáticas desde diferentes casos para aunar soluciones. Asimismo, ha felicitado a la organización por la relevante participación femenina en el Congreso, con una asistencia de más de un centenar de mujeres; esto es “un cambio de tendencia necesario y demuestra que ya estamos avanzando en respuesta a la actualidad de estas jornadas”.

José Ángel Aparicio ha comentado que “es un placer para la alcaldesa daros la bienvenida a Jerez. Una ciudad dispuesta a trabajar en desarrollo social y sostenibilidad”. Ha dado las gracias a la UCA por su papel y compromiso con el progreso y sus lazos de colaboración con la ciudad.

Por su parte, Manuel Arana ha agradecido a las personas involucradas en este congreso: comité de honor, científico y organizador. Se han conformado “19 sesiones especiales lideradas por científicos UCA con más de 150 ponencias y 300 asistentes en modalidad presencial y online, con 45 universidades la mayoría extranjeras”. La finalidad del congreso ha recordado, que es doble: “congregar a la comunidad científica en torno al desarrollo social sostenible y alinear el conocimiento hacia la transferencia y llevarlo fuera de nuestro entorno”.

Lorena Garrido ha anunciado que este congreso “no puede ser de más importancia para el futuro y progreso, y más si tenemos presente que Andalucía es la región más poblada de España y sabemos que no reacciona igual a los cambios”. El desarrollo social es, por tanto, “un desafío multidisciplinar que requiere de un enfoque colaborativo y en el que debemos trabajar juntos desde los agentes de conocimiento, las administraciones y la sociedad. El camino no es nada fácil y estoy convencida que con determinación y compromiso podemos transformar la realidad y dejar un legado positivo a las nuevas generaciones”. No está todo hecho, ha confirmado, “el futuro dependerá de nuestra capacidad para innovar y para adaptarnos a las nuevas realidades”. También ha incidido en la importancia del desarrollo en medio ambiente especialmente en relación con la sequía en Andalucía.

El acto inaugural ha concluido con una foto de familia y la plantación simbólica de semillas en la entrada del edificio como “semillas del conocimiento”.