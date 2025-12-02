170 escolares celebran el Día de la Constitución en el Ayuntamiento de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez conmemora un año más el Día de la Constitución con el alumnado de la ciudad y lo hace con dos mañanas dedicadas al encuentro entre estudiantes y grupos municipales de la Corporación.

‘El Día de la Constitución’ es un programa educativo que está contemplado dentro del marco de la oferta ‘Jerez Educa 2025/2026’ y tiene como objetivos: contribuir al conocimiento que de la Carta Magna se realiza en los centros educativos de la ciudad, dar a conocer el papel que otorga la Constitución a los Ayuntamientos (manteniendo un encuentro con los concejales y concejalas electas de las diferentes formaciones políticas) y mostrar algunos aspectos históricos y artísticos del Consistorio Jerezano.

Un total de 170 alumnos y alumnas, pertenecientes a los colegios Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco y a los Institutos de Secundaria Fernando Savater y Elena García Armada, participan en esta iniciativa y serán atendidos por representantes de los grupos municipales con presencia en la Corporación jerezana.

La delegada de Educación, Nela García, ha subrayado la importancia del cuerpo docente en la preparación de estas sesiones de diálogo y debate sobre “el texto más importante que hay en nuestro país”, recalcando la transcendencia de comprender un documento que “garantiza las libertades a todos los españoles y españolas”.

“Es de agradecer que se estudie todos los años en clase, que se analice y palpe, que sepamos lo privilegiados que somos de tener un país democrático. Un país donde todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones”, ha recalcado la delegada, quien también ha añadido que “tenemos derecho a participar en la vida pública y en decidir qué queremos para nuestra ciudad, para nuestra comunidad autónoma y para nuestro país”.

Esta propuesta de ‘Jerez Educa’ establece una doble vía de actuación, ya que en clase se desarrolla una tarea previa de análisis sobre artículos de la Carta Magna y posteriormente los grupos participantes tienen la oportunidad de hacer una exposición sobre estos trabajos en el Consistorio ante concejales y concejalas electas de la Corporación, entablando un diálogo con ellos sobre aspectos de interés de nuestra Constitución.

Además, la jornada se completa con un recorrido por las dependencias del Consistorio para familiarizarse con su funcionamiento. De esta manera, el alumnado se aproxima a cuáles son los principios básicos que sustentan el Estado Social y Democrático de Derecho y la institución pública más cercana a los ciudadanos y ciudadanas: el Ayuntamiento.