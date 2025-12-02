El Museo Arqueológico de Jerez despide el año con una completa programación que combina historia, naturaleza y tradiciones

El Museo Arqueológico Municipal de Jerez presenta una variada programación cultural para el mes de diciembre, que abarca desde la historia local y la ecología hasta las más profundas tradiciones navideñas de la ciudad. La agenda se inicia este martes, 2 de diciembre, con la exposición temporal 'Más allá del Museo: Las colecciones privadas', que se podrá visitar hasta abril de 2026.

El enfoque en el patrimonio y la historia se materializará el miércoles 3 de diciembre con la conferencia conmemorativa del V Centenario del inicio de la construcción del Puente de Cartuja: 'Si el río de Cartuja fuera de vino…', que será impartida por Manuel Naranjo Loreto, etnomusicólogo y secretario de la Cátedra de Flamencología de Jerez y Estudios Folklóricos Andaluces, quien explorará los cantos de tradición oral de la Nochebuena de Jerez, a las 18:30 horas, en el Museo Arqueológico.

Siguiendo la línea didáctica, el ciclo 'Conociendo el Río Guadalete', enmarcado en la conmemoración del V Centenario, ofrecerá dos charlas. La primera de ellas tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a cargo de José María Sánchez García, ingeniero de Montes de la Delegación Territorial de Agricultura, sobre 'La transformación de los paisajes fluviales en el Guadalete'; y el jueves 11 de diciembre, José Manuel Soria Castaño, miembro de Ecologistas en Acción y de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, abordará el 'Patrimonio ecológico. Flora y fauna' del río. Ambas citas serán a las 18:30 horas en el Museo y con entrada libre hasta completar aforo.

La programación familiar y de puertas abiertas se concentra el sábado 6 de diciembre, con motivo del primer sábado de mes, cuando el acceso al espacio museístico es gratuito hasta completar aforo. Este día se llevarán a cabo visitas guiadas gracias a la participación de la Asociación de Amigos del Museo, tanto a las 11:00 como a las 12:30 horas. Además, se inicia el Taller Infantil de Navidad titulado 'Barro y Saturnalia. Decora tu árbol de Navidad' para niños de 7 a 12 años, que será impartido por Albanta Educación, a las 11:00 horas. Este mismo taller se celebrará también el sábado 13 de diciembre. Debido al aforo limitado de la actividad, es imprescindible la reserva previa en el teléfono 956 149 560.

Finalmente, las tradiciones jerezanas cerrarán la programación el sábado 27 de diciembre con la actividad 'Conoce tu Patrimonio: origen y evolución de la zambomba'. Se trata de una visita guiada para la que se ofrecen tres pases (10:00, 11:00 y 12:00 horas), con punto de encuentro en la puerta principal de la Iglesia de Santiago. Para participar en esta actividad también es necesaria la reserva previa en el teléfono 956 149 560.