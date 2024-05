Los 20 años de alternativa del torero Jesuli de Torrecera

Desde muy niño Jesús Fernández Fernández ha sentido atracción por el mundo taurino, tanta que, siendo apenas un chaval de calzones cortos ingresa en la Escuela de Tauromaquia de Jerez –de la que guarda para la dirección de la misma y sus profesores, el mejor de los recuerdos- y de la que salió como novillero sin caballos para debutar en el poblado Doña Blanca en 1997 –tenía 16 años-, alternando con varios alumnos de otras Escuelas. Un año después, el 27 de junio, debuta con picadores y participa en la final del ciclo de novilladas de promoción, de Andalucía, en Alcalá de Guadaíra, con novillos de Garzón Hnos.

–¿La carrera de Jesús Fernández, 'Jesuli de Torrecera' ya, -en honor a su pueblo de adopción al ser jerezano de nacimiento- comienza su ascenso…

–En 2001 tomé parte en ocho festejos cortando 11 orejas y, en 2002 fueron 55 novilladas con 82 orejas como premio. Este mismo año, el 4 de agosto debuté en la Real Maestranza de Sevilla y antes, el 9 de junio corté oreja en Las Ventas, después de torear en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Trebujena, Murcia, Galapagar –dos orejas y rabo- los mismos trofeos que en Torrecera…

–Todas esas tardes en España, pero una de las hazañas que más pregonáis los toreros es la de alcanzar el éxito fuera del terruño, en el extranjero, ¿has toreado en algún otro país?

–Ese mismo año 2002 toreé en Quito (Pichincha) donde corté tres orejas y, para ahora me habían prometido que saldría con un programa de doce o catorce corridas a diferentes países de Hispanoamérica, pero finalmente y por motivos que desconozco, el proyecto se ha quedado en eso, en proyecto…

–Continúa contándonos aspectos positivos; deja para más tarde los negativos que a estos no hay que llamarles, vienen solos. Habíamos llegado a 2002, ¿pero qué ha ocurrido hasta éste 2024; faltan 20 años?

–La vida ha continuado y, unos años con más trabajo y otros con menos aquí me tienes para proseguir con mi historia que tiene continuidad un tanto abreviada para nuestro diálogo: 2003 fue diverso y apasionante: dos orejas en Sevilla a Zurcidor, un novillo de Torrealta, lidio en Barcelona, Madrid, El Puerto, Los Barrios y llegamos a 2004 en que me despido de la novillería en Sevilla y, en la capital de Andalucía tomo la alternativa el día 28 de abril con toros de Zalduendo cortándole las dos orejas al sexto: Enrique Ponce fue el padrino y como testigo 'El Juli'.

–Tengo ante mí fotocopia de la información firmada por Luís Rivas –en la que apareces a hombros saliendo por la puerta grande de la Maestranza sevillana- con las dos orejas “muy agarradas”, dice el cronista, vaticinando al tiempo que otro día tendrías que salir por la puerta del Príncipe. Finaliza el cronista su información reseñando lo siguiente: “En la plaza, blanca de pañuelos y con el fondo de palmas por bulerías, unas palomas volaban para llevar la buena nueva a la campiña jerezana. Jerez y Torrecera tienen un matador de toros como la copa de un pino. ¡Suerte, maestro!. Un buen final; ¿cómo te quedaste?

–Un sueño hecho realidad. Verme en Sevilla con esas dos figuras del toreo: Enrique Ponce y Julián López 'El Juli' y esa ganadería de Zalduendo, un miércoles de feria, un sueño, un sueño y la base de mi lanzamiento, de una carrera en la que desde el comienzo he pretendido dar todo.

–Una carrera que continúa aun cuando en este momento estés sometido a un parón por mor de algo o alguien que quiere truncar lo conquistado hasta ahora. Pero continúa con tu reseña, interrumpida con el resultado de las dos orejas cortadas en Sevilla el 28 de abril de 2004 con ocasión de la comentada alternativa. ¿Fue buena en general la temporada de ese año?

–Un total de 19 corridas, tres orejas en Jerez el 16 de mayo, dos en El Puerto el 11 de julio, dos en San Fernando el 17 del mismo mes, otras dos en La Línea el 23 de julio y otras dos en El Puerto el 1 de agosto. No estuvo mal ¿verdad?

–A mí me parece un buen año; claro que lo importante, lo verdaderamente importante es el continuar, el no parar y seguir sumando. ¿Hasta cuándo ha proseguido la escalada?, porque desde ese 2004 glorioso han transcurrido veinte años.

–El 2005 no estuvo mal en trofeos aun con un número mucho menor de corridas: siete en total con 11 orejas y dos rabos conseguidos en Jerez, en Navarra, en Ayamonte… el número de corridas ha ido descendiendo; en 2006 fueron seis cortando 12 orejas y tres rabos, recorriendo poblaciones gaditanas; Alcalá de los Gazules y El Puerto de Santa María, además de Moguer (Huelva), La Guarida (Toledo) y Estella (Navarra). Así han ido pasando los años y con el paso de estos la bajada en número de encuentros y lógicamente en la consecución de trofeos, pensando siempre en que en algún momento se presentarían ocasiones para continuar con la afición que llevo dentro y que me acompaña cada día.

Desde 2022 estoy prácticamente en el dique seco y no es por falta de ganas ni de afición”

–Lo verdaderamente importante es no parar, aun cuando esto no dependa exclusivamente de ti. ¿Quiénes están en el poder?, ¿quién quiere y quién no que la maquinaria continúe en acción, ya que tú continúas adelante? Hace apenas unos días estuviste toreando una vaquilla…

–En 2022, estuve en Cortegana (Huelva) con los Hermanos. Cuadri, pero desde entonces estoy prácticamente en el dique seco y no es por falta de ganas y de afición, ya que, cada día siento más dentro de mí la fuerza para enfrentarme a los toros.

–Y mientras vuelven oportunidades, que volverán no lo dudes ¿qué haces, en qué inviertes tu tiempo, porque un hombre con 43 años no puede, no debe parar?

–Felizmente no. El bar de la familia, que como sabes está en la calle Córdoba, me permite estar en activo –aun cuando no sea ésta precisamente la actividad que deseo-, y mi madre en la cocina y yo en la barra –mi padre está jubilado-, hacemos frente a la realidad del día a día. Aunque te repito: este parón que sufro me está doliendo. Sé que lo mío no es una excepción, ojalá lo fuera, que el paro hoy se extiende en todas las ramas, todas las materias y que gente de mi edad –como dices-, lo viene sufriendo desde hace mucho. El arte del toreo –lo que es mi caso-, no puede ser una excepción.