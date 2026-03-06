Más de 300 médicos se citan en los Museos de La Atalaya de Jerez para la XX Reunión de Diabetes

Inauguración de la XX Reunión de Diabetes, Obesidad y Nutrición, en los Museos la Atalaya de Jerez.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado oficialmente la XX Reunión de Diabetes, Obesidad y Nutrición, que se celebra estos días en los Museos de La Atalaya. Este foro científico se posiciona como "un punto de encuentro crucial para debatir sobre dos de los retos sanitarios más importantes del siglo XXI: la diabetes y la obesidad".

Al acto inaugural han asistido también la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares; la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, Montserrat Chimeno; la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, Felicidad Rodríguez Sánchez y el coordinador del Grupo de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición, Alfredo Michán.

Durante su intervención, García-Pelayo ha dado la bienvenida a los más de 300 profesionales —entre internistas, médicos de Atención Primaria, endocrinólogos, nefrólogos y cardiólogos— destacando el carácter multidisciplinar de la cita. Asimismo, ha tenido palabras de especial reconocimiento para el doctor Alfredo Michán, coordinador del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI, por su esfuerzo para traer este congreso a la ciudad.

La alcaldesa ha subrayado que eventos de este calibre "convierten a Jerez en una ciudad que fomenta el conocimiento científico especializado y la creación de vínculos profesionales de alto nivel". Además, ha incidido en el alto impacto económico que genera la presencia de cientos de congresistas durante el mes de marzo, otorgando una visibilidad y prestigio internacional a la marca Jerez.

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) es la entidad de referencia para los internistas en España. Su Grupo de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición, uno de los más veteranos de la sociedad, cuenta con más de 1.600 miembros en todo el país, consolidándose como un motor esencial en la investigación y actualización clínica de estas patologías.

La comunidad médica espera que estas jornadas no solo faciliten un intercambio de conocimientos valiosos, sino que también sirvan para impulsar futuras estrategias e iniciativas conjuntas en la lucha contra la diabetes y la obesidad.