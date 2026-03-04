En La Cocina de Javier: el nuevo establecimiento de comida para llevar en Jerez, con menús semanales y chef a domicilio

El pasado sábado, 28 de febrero, se inauguró un nuevo negocio gastronómico en Jerez: En La Cocina de Javier (ELCDJ), situado en calle Diego Fernández Herrera, 2, junto a la plaza de las Angustias. Se trata de un establecimiento de comida casera para llevar. El proyecto está liderado por el chef jerezano Javier Valderas. "Siempre lo había tenido en mente. Era una inquietud que tenía dentro, era mi sueño y me decidí. Veía que cada vez se cocina menos en casa porque no se tiene tiempo. A las nuevas generaciones cada vez les gusta menos la cocina. Ya hay pisos que se hacen sin cocina", explica Valderas a Diario de Jerez. A la inauguración asitieron familiares y amigos y brindaron "con vino de Jerez, por supuesto". "Todo lo que cocino aquí lo hago con vino de Jerez".

(ELCDJ) pone en marcha una forma de funcionamiento muy práctica para quienes no se quieran privar de comer comida casera a diario. Todas las semanas establece un menú de lunes a domingo, con dos primeros y dos segundos, que modifica semanalmente. Cada miércoles da a conocer en sus redes sociales el menú de la semana con el fin de que los clientes puedan organizarse y elegir lo más conveniente. Ofrece en total 14 platos, por 49,50 euros semanales.

El padre Dominique Sawadobo y el chef jerezano, Javier Valderas, en la inauguración de su nuevo negocio de comida casera para llevar.

En el caso de que no deseen un menú de la semana completo, pone a disposición de los clientes el menú del día (dos platos) por 8 euros, o bien, un único plato por 5 euros. Además del menú, elaboran empanadas, tortillas, aliños, guisos, arroces.

También cuenta con servicio a domicilio para quienes contraten el menú completo de la semana.

Además de la comida a casera para llevar, En La Cocina de Javier, desarrollan otras líneas de trabajo. Una de ellas es el servicio de catering y otra, el chef en casa, isponible para un mínimo de 10 personas. En esta última, el cliente elige un menú de las opciones que ofrece Valderas, el chef se desplazan al domicilio para elaborarlo en casa. "Llevamos la base preparada para culminarlo en casa del cliente, o bien, lo llevamos listo para calentar en el domicilio, según prefiera".

En La Cocina de Javier, el nuevo negocio de comida casera para llevar, de Jerez. 2

Este nuevo negocio jerezano tiene visos de crecer en diferentes direcciones próximamente. Por un lado, está prevista la posibilidad de consumir el menú en el propio local, una vez que obtenga todos los permisos requeridos. Por otro, Valderas trabaja para organizar en breve talleres de cocina con tour incluido a interesantes lugares como bodegas o mercado de abastos y, después, cocinar con los productos que se compren.

El chef Valderas

El jerezano estudió en la Escuela de Hostelería de Cádiz, junto a la iglesia del Carmen. Realizó las prácticas en el Parador de Santa Catalina, en Jaén. Trabajón en el Meliá Lebreros de Sevilla, luego en el Hotel Caballo Blanco donde empezó como ayudante de cocina y acabó siendo el segundo jefe de cocina. Tras el cierre de este hotel ha trabajado en varios restaurantes de Jerez como el Restaurante Bellaquio o Trafalgar. Y durante 14 años fue segundo jefe de cocina en el Hotel Puerto Sherry. Este 2026, año en el que Jerez ostenta la Capitalidad Española de la Gastronomía, ha puesto en marcha su propio negocio, ha hecho realidad su sueño: En La Cocina de Javier.