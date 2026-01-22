Más de 300 profesionales se darán cita en Jerez en la XX Reunión del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y el delegado de Salud, Tomás Sampalo, han mantenido una reunión con el doctor Alfredo Michán, coordinador del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, para tratar sobre un encuentro sobre salud que se celebrará en Jerez los próximos días 5 y 6 de marzo y en el que participarán unos 300 profesionales de toda España.

Se trata de la XX Reunión del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición a la que acudirán especialistas de Medicina Interna, médicos de Atención Primaria, endocrinólogos, nefrólogos y cardiólogos, por su relación con la lucha contra la diabetes y la obesidad en la población.

La alcaldesa ha dado la bienvenida a este nuevo encuentro médico multidisciplinar para abordar temas relacionados con la diabetes y la obesidad que se va a celebrar en los Museos de La Atalaya y ha agradecido al doctor Michán la presentación de este evento, “un encuentro sobre salud con ponentes muy relevantes, que va a posicionar una vez más a Jerez como referente científico e innovador y como ciudad que fomenta el conocimiento científico y médico especializado, así como la creación de vínculos profesionales”.

También ha agradecido a los impulsores de este encuentro que esta XX Reunión del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición se celebre en Jerez, por “la visibilidad y el prestigio que esta reunión de especialistas va a otorgar a nuestra ciudad y el alto impacto económico que este congreso va a generar en el mes de marzo”.

El doctor Michán, por su parte, ha destacado el “carácter multidisciplinar de esta reunión, ya que son muchas las especialidades de la medicina implicadas en la lucha contra enfermedades tan frecuentes como la diabetes y la obesidad”. También se ha referido a la necesidad de modificar hábitos alimentarios, manteniendo la dieta mediterránea tradicional y el consumo abundante de frutas, verduras, carnes y pescados. Igualmente ha recordado que Cádiz es una de las provincias con mayor número de niños y adolescentes con obesidad.

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) es la principal sociedad científica profesional que agrupa a médicos internistas en España. El Grupo de trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna es uno de los más antiguos y consta de más de 1.600 miembros de todo el país.