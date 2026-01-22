La Comisión de Patrimonio Histórico de Jerez autoriza la construcción de tres edificios que suman 36 viviendas

La Comisión Local de Patrimonio Histórico, presidida por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, junto a la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha dado luz verde a distintas propuestas de intervención en el centro histórico de la ciudad, entre las que destacan las destinadas a la construcción de tres edificios residenciales que sumarán un total de 36 viviendas.

En concreto, los tres proyectos residenciales que han sido informados favorablemente por esta Comisión, y que se deberán pasar por la junta de gobierno local para la obtención de la preceptiva licencia de obras, se ubican en las calles Naranjas, Marimanta y Pozo del Olivar. En relación al primero, la nueva promoción se compondrá de 10 viviendas que se distribuirán en tres plantas, baja, primera y segunda, y planta de cubierta.

De igual modo, se ha autorizado, en materia de patrimonio histórico, la construcción de un edificio de nueva planta en un solar de la calle Marimanta, esquina con Campana, para 11 viviendas, que tendrá una planta de sótano para garaje y trasteros, dos plantas y acceso a cubierta. El tercer proyecto tiene como objeto la construcción de un edificio plurifamiliar desarrollado en dos y tres plantas de altura con 15 viviendas, piscina y garaje, que estará situado en la calle Pozo del Olivar.

En relación a estos proyectos, Agustín Muñoz ha señalado que “el año comienza con buenas noticias para el centro histórico en materia residencial, confirmando la tendencia de dinamismo urbano, económico y residencial que está experimentando el centro, y en línea con la estrategia municipal de facilitar las condiciones necesarias para impulsar la regeneración urbana y favorecer la repoblación de sus barrios de forma sostenible y respetuosa con el entorno y con su riqueza arquitectónica y patrimonial".

De este modo, el teniente de alcaldesa ha señalado que la construcción de estos tres proyectos residenciales en distintas ubicaciones refleja “la buena sintonía entre la iniciativa pública y el sector privado para dar respuesta a la demanda de vivienda y dinamizar la actividad comercial y de servicios en la zona centro”.

Asimismo, ha subrayado también los efectos positivos que la construcción de nueva planta en solares vacíos o sin uso genera en el entramado urbano y en la mejora de la imagen y la estética del centro, configurando un entorno más cohesionado y más agradable para vivir y visitar.

Otros proyectos

Del orden del día cabe destacar también la autorización, en materia de patrimonio histórico, a la petición formulada por la Hermandad de la Coronación de Espinas, para la colocación de un retablo cerámico de la Sagrada Titular de esta entidad en la fachada del inmueble que se ha restaurado recientemente y que lleva por nombre Patio de la Riva, situado en la calle Valientes.

Por otro lado, la Comisión de Patrimonio ha dictaminado favorablemente las obras de adecuación de zonas comunes y de adecentamiento y reparaciones varias en fachada, cubiertas y patio interior en una finca situada en la calle Carpinteros.