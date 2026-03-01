430 alumnos conocerán el funcionamiento del 'Hotel Ibis' gracias al programa municipal 'Jerez Educa'

Alumnos y alumnas de 4º de ESO del IES Padre Luis Coloma, durante la visita al Hotel Ibis con el gerente del establecimiento y la delegada Nela García.

Un grupo de alumnos y alumnas de 4º de ESO del IES Padre Luis Coloma han sido los primeros de los 430 estudiantes que tienen previsto visitar el Hotel Ibis de Jerez para conocer su funcionamiento interno en una actividad promovida por el programa municipal 'Jerez Educa'.

En concreto, la actividad integrada en la Oferta Educativa Municipal ‘Jerez Educa', se tradujo en una nueva sesión de la actividad 'Un hotel por dentro', que en esta ocasión se celebró en el Hotel Ibis debido al 20º aniversario como colaborador activo de este programa municipal.

La visita contó con la participación de la delegada de Educación, Nela García, que destacó la relevancia de acercar el mundo laboral a las aulas a través de experiencias prácticas: “Queremos que nuestro alumnado entienda que Jerez es una ciudad que vive de su hospitalidad y de su patrimonio. Con esta iniciativa de ‘Jerez Educa’, no solo transmitimos teoría, sino que les brindamos herramientas útiles y reales para su futuro profesional en un sector estratégico como es el turístico”.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Jerez y este establecimiento hotelero cumple dos décadas, motivo por el que García ha querido subrayar el valor de esta vinculación: “Es un orgullo contar con empresas tan comprometidas como el Hotel Ibis, que tras 20 años sigue abriendo sus puertas para formar a las nuevas generaciones. Esta actividad es el ejemplo perfecto de una enseñanza práctica, aquí los jóvenes aprenden que detrás de una habitación de hotel hay gestión ambiental, dominio de idiomas y una logística que sostiene nuestra economía local”.

Esta actividad no solo se centra en la gestión hotelera, sino que pone especial énfasis en la sostenibilidad, por lo que el alumnado ha podido conocer el programa ‘Grape We Care’ y la certificación ‘GreenKey’ del hotel, aprendiendo sobre reciclaje de residuos, control energético y el compromiso con la Agenda 2030. Asimismo, se ha resaltado la importancia de los idiomas, puesto que esta visita puede realizarse en inglés y francés.

El programa ‘Un hotel por dentro’ goza de una excelente acogida en la comunidad educativa jerezana. 16 centros educativos han solicitado participar en el presente curso y se han programado 25 grupos, que abarcan niveles de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Formación Profesional Básica y Educación Permanente. Está previsto que un total de 530 alumnos y alumnas pasen por estas instalaciones hasta el próximo mes de abril.

Con iniciativas como esta, la Delegación municipal de Educación reafirma su apuesta por una formación que conecte el talento joven con motores productivos de la ciudad como son el turismo, la enología y la gastronomía.