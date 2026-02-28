Jerez registró 17.716 turistas y 36.694 pernoctaciones en enero

Los establecimientos hoteleros de Jerez de la Frontera alojaron durante el pasado mes de enero de 2026 a un total de 17.716 turistas que sumaron, en su conjunto, una cifra de 36.694 pernoctaciones, según datos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Junta de Andalucía.

En el conjunto de la provincia de Cádiz, los hoteles recibieron el primer del presente año a un total de 105.595 visitantes, que dejaron 253.597 pernoctaciones, unos datos que son ligeramente inferiores al mismo mes del año anterior, en concreto, 1.242 visitantes menos respecto a 2025.

Pese a que en este inicio de año ha caído el número de turistas, las pernoctaciones mejoraron respecto al ejercicio anterior al registrarse 7.754 más en 2026, según el IECA.

Esto se explica porque la estancia media de los visitantes pasó de 2,3 a 2,5 de un año a otro.

En cuanto a la procedencia, del total de los turistas que se alojaron en hoteles gaditanos, 88.564 eran nacionales y 17.031 extranjeros.

La mayoría de las pernoctaciones, 211.443, fueron del turismo español, mientras que el resto, 42.154, era de personas venidas de fuera del país.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz fue el segundo destino de Andalucía, con 75.632 visitantes y 189.325 pernoctaciones, siendo superado únicamente por la Costa del Sol de Málaga.

Entre los diez puntos turísticos con más pernoctaciones de Andalucía por el IECA, Cádiz capital figura en el último lugar, con 20.881 turistas alojados en sus hoteles y 39.467 pernoctaciones.

Sin embargo, al ampliar el rango a puntos turísticos andaluces, además de Cádiz, aparecen en esta lista otros municipios de la provincia como Jerez de la Frontera, con 17.716 visitantes y 36.694 pernoctaciones; Algeciras, con 11.059 personas y 23.791 estancias; y El Puerto de Santa María, con 5.813 turistas y 18.426 noches.