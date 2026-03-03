Más de 600 pacientes se benefician en 2025 del segundo acelerador lineal del Hospital de Jerez

La delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, ha visitado este martes el Hospital Universitario de Jerez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, para conocer de primera mano las actuaciones de mejora e incorporación tecnológica desarrolladas en los últimos tiempos, las cuales han supuesto un importante avance en la capacidad diagnóstica y asistencial del centro. En este sentido, más de 600 pacientes se beneficiaron el pasado año del segundo acelerador lineal de la Unidad de Oncología Radioterápica.

Pajares ha estado acompañada de la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Lourdes García, y parte de su equipo directivo en su visita al centro jerezano, donde comprobado el proceso de modernización tecnológica acometido en el hospital en el marco del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT), financiado con fondos europeos. Esta actuación supuso una inversión superior a los 4,7 millones de euros e incluyó la puesta en marcha del segundo acelerador lineal, de la segunda sala de resonancia magnética (con la consecuente disminución de derivaciones a otros centros), y el equipo de Hemodinámica. Además, el Área invirtió cerca de un millón de euros (986.000) en las obras de adecuación para este equipamiento.

Además, gracias al INVEAT, y dentro del mencionado montante, el Hospital Universitario de Jerez cuenta con una sala de Radiología Vascular, con un equipamiento que ha permitido, de un lado, realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos “sin necesidad de derivación de los pacientes del Área a otros centros hospitalarios”, y de otro, acometer mediante embolización procedimientos que antes requerían intervenciones quirúrgicas, “con la consecuente disminución de listas de espera e ingresos hospitalarios”, ha explicado la delegada.

De otro lado, ha recordado que el segundo acelerador lineal en el Hospital de Jerez “era una reivindicación histórica que se hizo realidad en 2024”. De los más de 600 pacientes atendidos en 2025, cerca de 200 pacientes recibieron tratamientos especiales del tipo de radiocirugía de tumores cerebrales y radioterapia ablativa de lesiones extracraneales; este equipamiento ha permitido administrar más de 5.000 sesiones de terapia a estos más de 600 pacientes, la inmensa mayoría (96%) mediante técnicas avanzadas de radioterapia de intensidad modulada volumétrica (VMAT).

La visita ha incluido las áreas objeto de actuaciones el pasado verano, principalmente de reparación y conservación, con una inversión cercana al millón de euros. En el área de Esterilización, Eva Pajares ha comprobado la mejora integral realizada en dos fases, que ha permitido modernizar instalaciones y acabados y garantizar un entorno más adecuado para el desarrollo de la actividad asistencial. También ha visitado la UCI, donde se llevaron a cabo actuaciones de conservación y mejora que han reforzado la funcionalidad, la seguridad y el confort del servicio, así como las salas de Digestivo, en las que se han actualizado espacios e instalaciones, incluida la zona de reanimación.

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia de mejora continua en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz; la delegada territorial ha agradecido el trabajo en este sentido, subrayando “el compromiso compartido con la modernización de las infraestructuras y la incorporación de tecnología de vanguardia para ofrecer una atención sanitaria más accesible, precisa y de mayor calidad a la ciudadanía”.