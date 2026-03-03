Fin a la fuga de película en Jerez: capturado el recluso que huyó por la fachada del hospital

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana del 26 de febrero al individuo que escapó estando bajo custodia el pasado 16 de octubre del Hospital Universitario de Jerez, tras descolgarse por la fachada del centro sanitario utilizando sábanas anudadas.

Desde el mismo momento en que se produjo la fuga, el Grupo de la UDU asumió la investigación, activando de forma inmediata la requisitoria de búsqueda, detención e ingreso en prisión, lo que permitió desplegar un dispositivo de localización permanente.

El trabajo policial se desarrolló de manera constante y coordinada, contando con la colaboración de otros agentes de las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, centrando los esfuerzos en el entorno más cercano y en posibles lugares donde pudiera ocultarse.

Escondido en la zona rural de Jerez

Fruto de esta labor, los investigadores lograron localizar al varón en la vivienda donde permanecía escondido, domicilio localizado en Estella de Marqués y del que prácticamente nunca salía, con el objetivo de no ser reconocido y eludir la acción policial, tal como ha informado el cuerpo en una nota de prensa.

Al detenido le constaban tres requisitorias en vigor además de la interpuesta por la fuga de la custodia en el Hospital, dos de ellas por búsqueda, detención e ingreso en prisión, y una tercera por búsqueda y personación ante la Autoridad Judicial. Los hechos que se le imputan están relacionados con delitos de robo con fuerza y violencia.

Tras su detención, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció en el área de detención, hasta su puesta a disposición de la Autoridad Judicial durante la mañana del 27 de febrero, acto seguido ingresó en un centro penitenciario.