Más de 700 scouts de Jerez celebran el Día del Fundador

Unos 700 jóvenes y niños han celebrado este sábado el Día del Fundador del Movimiento Scouts, que se conmemora el 22 de febrero. Con este motivo, la plaza de la Asunción ha sido escenario de la izada de la Bandera Scout Mundial, para posteriormente darse lectura a un manifiesto. Al actoo también ha asistido la delegada de Juventud, Carmen Pina.

La jornada ha contado con la participación de los diferentes grupos scouts del Movimiento Scout Católico de Jerez MSCJ y de la Asociación Scout de Andalucía ASDE. Tras la izada de la bandera, se han organizado por grupos de edad para realizar actividades en diferentes espacios de la ciudad, como el Alcázar y la Plaza Belén. La Delegación de Juventud ha colaborado en la coordinación de un día de celebración tan importante como este, en el que por segundo año consecutivo el Movimiento Scout visibiliza de forma conjunta los valores que los representan.

Precisamente, por esa colaboración y trabajo conjunto Movimiento Scout Católico de Jerez MSCJ y de la Asociación Scout de Andalucía ASDE han otorgado un reconocimiento al Ayuntamiento de Jerez y a la Delegación de Juventud.

El Movimiento Scouts conmemora el 22 de febrero el Día de su Fundador en recuerdo de la fecha de nacimiento de Lord Baden-Powell y la de su esposa, Lady Olave, la que fuera Jefa Guía Mundial. Casi 50 millones de personas en todo el mundo celebran esta jornada como una forma de aprender y reflexionar sobre su pertenencia a un movimiento que aúna tantos países y culturas diferentes, aportando su particular visión de lo que es el escultismo y reflexionando sobre su mensaje.

La Ley Scout es el conjunto de valores diseñada por Baden-Powell en 1908, alrededor de los cuales pivotan los demás elementos pedagógicos del escultismo. La lealtad, la utilidad y el servicio a los demás, la amistad, la educación, la responsabilidad y el respeto a la naturaleza, son algunos de los valores que defiende este movimiento juvenil.