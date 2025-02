Hasta 72 horas esperando una cama en el Hospital de Jerez

72 horas en una cama de observación de las Urgencias esperando subir a planta. Es el escenario que se está dando el Hospital de Jerez y que está reflejando un serio problema en la sanidad pública de la ciudad. Así lo denuncia José Antonio Aparicio, secretario general de la sección sindical de CCOO, quien alerta de que el colapso en la Atención Primaria está provocando un bloqueo en el Hospital.

“El SAS está descubriendo un método para ‘aliviar’ los centros de salud, y es concentrar un número de médicos en Urgencias para que los usuarios que no tienen respuesta en Atención Primaria encuentren una válvula de escape en las Urgencias”, denuncia Aparicio, quien detalla que durante el pasado domingo se llegaron a atender 120 niños de 8 de la mañana a diez de la noche en las Urgencias pediátricas.

“Se ha llegado a dar casos de estar hasta 72 horas esperando en las Urgencias Generales por falta de cama. Y no es algo excepcional”, añade. “La gestión que estamos viendo desde el Área deja mucho que desear en muchos aspectos. Hay una política en la que impera el recorte en el capítulo 1 y nos está llevando a una situación de verdadero estrés, de condiciones laborales inadecuadas, en las Urgencias se genera una presión adicional...”, alerta el representante de CCOO.

Asimismo, remarca que “es mentira que haya camas en reserva, porque para tener esas camas también hay que tener otros recursos, como el personal, para abrir esas camas en cuanto se necesite. Y no se está haciendo así”.

La falta de vigilancia permanente, a excepción del área de partos, es otra de las quejas de CCOO. Además, CCOO se ha hecho eco de la denuncia del personal de Enfermería que alerta que la ratio “abusiva” de 12 pacientes por cada profesional “no se está cumpliendo”. “Nos parece de vergüenza que aumenten unos cargos de gestión y administrativos, como recientemente ha ocurrido con una persona que se encargará de la comunicación para responder a nuestras denuncias, cuando no hay recursos humanos para cubrir el servicio”.

Sala de espera en la UCI

“No entendemos para nada las condiciones leoninas que tienen los familiares de los pacientes de la UCI. Es patético cómo están. Las criaturas se buscan sillas que están desechadas en otras áreas para esperar allí. No están en condiciones, no tienen derecho a la intimidad... Y no sólo los familiares de la UCI, sino también los de los pacientes que están en estado terminal, porque están todos allí al lado de los ascensores”, denuncia Aparicio.

Desde CCOO se preguntan “¿qué ocurre con el espacio que está para la cafetería exterior? Está infrautilizado y lleno de tiestos, es un nido de ratas y se arregló de forma excepcional para la vacunación del Covid. ¿Por qué no se adecua este espacio como sala de espera para estas familias? Y si hay problemas con el contrato de arrendamiento, nosotros decimos que o abren el servicio ya o lo rescata el Hospital y lo pone para sala de espera para la UCI y para los de paliativos, que están en la quinta planta en sillas de madera”.

El “gran reto” para la sanidad

El gran reto que tiene la sanidad pública en Jerez es, para CCOO, “volver a garantizar que los pacientes no tienen que recurrir a vías extraordinarias, como las Urgencias, porque la Atención Primaria funciona. Es volver a lo que fuimos. Fuimos la envidia de muchos servicios de salud en España y se ha deteriorado hasta tal punto de que los profesionales no se quieren quedar”. “Inaugurar nuevas instalaciones queda muy bien políticamente, se vende muy bien a los medios y a la opinión pública, pero no es real. Lo que estamos pidiendo es que una persona llame para una cita con su médico y lo pueda ver en menos de 48 horas. Ahí está el gran reto”, subraya Aparicio.