La Academia San Dionisio presenta el número 2 de su revista con la incorporación de nuevos géneros

La Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras ha presentado este jueves el segundo número de su revista 'Ceretanum' y lo ha hecho dando a conocer un nuevo ejemplar en el que no sólo crece la paginación y el contenido en forma de ilustraciones, sino que además incorpora nuevos géneros como la literatura.

Juan Salido Freyre, presidente de la corporación jerezana y miembro del consejo de redacción de Ceretanum, estuvo acompañado en la presentación por Juan Félix Bellido Bello, académico de Número; así como por el secretario general de honor, Andrés Luis Cañadas Machado. Todos ellos dedicaron unas cariñosas palabras para Eugenio Vega Geán, pilar también de la revista académica, que se ausentó de dichapresentación por la enfermedad de un familiar.

En esta ocasión, el segundo número de 'Ceretanum' está compuesto por ocho artículoso capítulos:

• La soleá de Jerez, escrito por Juan Salido Freyre.

• La luz de la feria en el cartel de Miciano, obra de Domingo Martínez González.

• Pasión por lo particular: un análisis de las Semanas Santas de interés turísticoen Andalucía, desarrollado por Francisco Antonio García Márquez.

• El vino de Jerez. El precio de ser distinto, ofrecido por César Saldaña Sánchez.

• Vínculos Ponce de León jerezano, en la constitución de la frontera andalusí, de Fátima Ruiz de Lassaletta.

• La estatua de sal. Ejercicio de memoria, escrito por Juan Félix Bellido.

• El recuerdo de un río y tierra albariz, obra de Josefa Parra.

• Las redenciones de cautivos de la Orden de la Merced y su paso por Jerez. Fe, política, economía y caridad, con el que Enrique Mora González cierra la revista.

Con este segundo número de 'Ceretanum' se pone punto y final al curso académico y se mantiene "el compromiso moral, más que oficial" de realizar dicha publicación en elsegundo trimestre del año. Objetivo fijado por el consejo de redacción de la misma yReal Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras que Juan Salido Freyre quiso recordar durante la presentación de este segundo número.

Juan Félix Bellido también quiso poner de relieve que en esta ocasión "se hanampliado los géneros de los artículos". En concreto, el académico se refería a laincorporación de la literatura, gracias al cuento que él mismo ha redactado o los dospoemas de Josefa Parra.

Bellido argumentaba que 'Ceretanum' "no es una revista de historia, no es una revista sólo de literatura, no es una revista de arte. Es una revista que abarca todo lo que es la Academia: ciencias, artes y letras". Pero es que Andrés Cañadas incluso fue más allá, al explicar que la idea inicial "es que la publicación no se circunscriba a las tres ramas de la Academia". El secretario general de honor de la corporación entiende que para ser "una verdadera revista académica tendría que atender a todos los valores de la cultura universal. Estar abierta a cualquier manifestación que suponga una inclusión en el mundo de la cultura. Esa es la tendencia que se ha tenido desde el primer número. Ahora, en el número dos, incluso se acentúa. Y esa es la línea que se pretende continuar". Desde el punto de vista de Cañadas sería un error que 'Ceretanum' tuviera "una línea elitista". El camino adecuado es "el de una revista que contribuya a mejorar el panorama cultural de Jerez, así como ofrecer un espacio a distintos estudiosos, investigadores y autores. Al final, todo esto compondrá un ramillete que fortalecerá el prestigio de esta institución".

Y aunque el acto estaba totalmente centrado en la presentación del segundo númerode la revista académica, Andrés Cañadas anticipó que "ya se cuenta con una importante cantidad de artículos que aspiran a entrar en el tercer número". De hecho, el propio Cañadas confesó tener el reto de realizar "un análisis de lo que supuso para Jerez lograr superar la barrera de disfrutar de esta Academia". Texto este que ofreció para que forme parte de ese tercer número, y que encaja a la perfección con los primeros 75 años que cumple la Real Academia de San Dionisio el próximo 12 de octubre de este 2023.