Desde Accem dicen que "es lamentable que sea una lotería que tus derechos sean respetados"

Rodrigo Gómez, responsable de Accem, huye de los términos 'oleada' o 'saturados'. Días antes de que el polideportivo Kiko Narváez abriera sus puertas de forma urgente para acoger a unos 200 inmigrantes, el responsable de Accem analizaba el escenario migratorio y aplaudía la decisión del Gobierno "de poner por encima de todo" los derechos de las personas del Aquarius.

En diciembre de 2018, Accem cumplirá 13 años en Jerez y la experiencia le ha llevado a remarcar en multitud de ocasiones que "los flujos migratorios no son únicos. Eso que dicen que en patera vienen los inmigrantes económicos no es real. En patera viene gente escapando del hambre, gente escapando de la guerra, de la persecución política, menores de edad, víctimas de trata...". "A lo largo de los años hemos ido incorporando, en negociación con el Gobierno, una serie de elementos que creemos que tiene que tener esa acogida porque los flujos son mixtos. Por ejemplo, llegan solicitantes de asilo que no han tenido la posibilidad de ejercer su derecho porque en frontera no pueden. No hay vía segura para llegar a Europa y la única vía que le vamos dejando a la gente es la patera, es jugarse la vida", declara Gómez, quien lamenta que "las condiciones en las que se echan al mar son muy precarias, muere muchísima gente. Está muriendo muchísima gente. Y muchos quedan por desaparecidos, por lo que no se calculan".

El responsable de Accem subraya que "no se puede gobernar con el miedo y con el castigo en las urnas" ante algunos comentarios que han surgido "criminalizando la ayuda". Asimismo, descarta que la llegada del Aquarius conlleve un 'efecto llamada' como han trasladado ciertos sectores políticos. "Es arriesgado conectar el Aquarius con la llegada de pateras", asegura Gómez, quien recuerda que desde el pasado mes de diciembre ha incrementado la llegada de pateras por el Estrecho, "cuando no era algo normal". "A finales del año pasado la vía de Libia-Italia se cierra prácticamente y claro esos flujos se reconducen y vuelven por la vía marroquí. La gente comienza a desplazarse y ha aumentado a partir de eso", informa el responsable de la organización. De hecho, hace un par de meses Accem recibió a un chico que llevaba cuatro años viajando a pie por África. "Salió por el tema del ébola y ese chico salió escapando. La situación económica de España no influye en sus salidas, es más, la mayoría no viene con la intención de quedarse aquí", declara Gómez.

Desde Accem hacen un llamamiento a "una política que no sea a golpe de titular, sino una política profunda", al tiempo que subrayan que "estamos asumiendo el gran peso de la acogida". "Es lamentable que sea una lotería que tus derechos sean respetados o no. Cádiz es frontera y a veces se nos olvida. Es un problema de provincia y a nivel personal creo que la provincia debería tener un trato especial en cuanto a recursos y dispositivos", remarca Gómez.

"Necesitamos recursos y que no se pierda de vista que no es un gasto, es una inversión como sociedad que estas personas sean acogidas en condiciones mínimas de respetar sus derechos", añade.

Asimismo, remarca la necesidad de "empezar a trabajar en origen de verdad, con políticas de desarrollo o esto va a seguir pasando. Y mientras siga ocurriendo debemos ser capaces de dar una respuesta eficaz, eficiente y respetuosa con los derechos humanos, y no olvidarnos de que está muriendo gente. Ver esto todos los días en la televisión creo que provoca un efecto de desensibilización y el lenguaje cambia". "El ser humano cuando necesita migrar, por mucha valla que pongas, va a llegar igual. Europa no deja de ser a través de los medios una promesa de prosperidad y la gente quiere ir a por ella", remarca Gómez.