Cómo ganar 1.500 litros de aceite de oliva virgen extra con Acoje Jerez

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios profesionales de Jerez, Acoje, presenta una campaña única para esta temporada navideña: ‘Rasca y gana el auténtico sabor del oro líquido’.

La asociación regalará a los clientes que consuman en los establecimientos asociados 1.500 litros de aceite de oliva virgen extra de la mejor calidad, del productor local ‘Cortijo de Jara’.

“En estos días no hay nada tan cotizado como el aceite y más si es de buena calidad, por ello Acoje quiere premiar a sus clientes por sus compras y fidelidad hacia los negocios locales de nuestra ciudad”, subraya la asociación.

La dinámica de la promoción es simple: por cada compra realizada en los establecimientos asociados a Acoje, los clientes recibirán un rasca que podría revelar premios espectaculares, desde botellas hasta garrafas de este aceite de oliva virgen extra.

Pero eso no es todo, aquellos que no resulten agraciados con premios directos tendrán la oportunidad de participar en un sorteo. Todos los no premiados entrarán automáticamente en el sorteo de una cesta de Navidad repleta de productos de alta calidad proporcionados por los establecimientos asociados.

Esta cesta representa la diversidad y calidad de los productos disponibles en los comercios, hostelería y servicios locales, brindando a Jerez una experiencia completa de la diversidad de negocios que tiene nuestra ciudad.

La campaña ‘Rasca y gana el auténtico sabor del oro líquido’ busca no sólo resaltar el enorme potencial que tiene el comercio local, sino también agradecer a sus leales clientes por su continuo apoyo.