Acoje vuelve a alertar sobre los negocios “intrusos” durante el Festival

A pocos días para el comienzo del Festival de Jerez, el próximo viernes, día 21, Jerez Centro Comercial Abierto y la asociación de comerciantes Acoje han puesto en marcha un año más la campaña ‘Comercio 100% Jerez. Compra con Arte’, con la que se quiere poner en valor a las empresas que están ubicadas todo el año en la ciudad frente a los negocios que abren de forma puntual durante las dos semanas en las que se desarrolla el Festival.

La presidenta de Acoje, Nela García, señala que "un año más damos la bienvenida al Festival de Flamenco de Jerez con las tiendas especializadas, tiendas de complementos y establecimientos de hostelería que en estos días redoblan esfuerzos para atender las necesidades de los cursillistas y aficionados que disfrutan de los cientos de actividades organizadas con motivo del Festival". Como en años anteriores, la campaña aboga por la compra en las empresas jerezanas que "aportan a la economía local y a la dinamización del sector en torno a uno de los principales ejes de la cultura en Jerez, como es el flamenco", recalca la presidenta de la asociación.

García agrega que es una forma de destacar "a nuestro comercio y hostelería frente a posibles ‘intrusos’ que se aprovechan de forma desleal del esfuerzo y empeño que pone Jerez en organizar un Festival de talla reconocida y premiada a nivel mundial".

Al igual que en pasados festivales, Acoje anuncia que volverá a enviar a la delegación de Urbanismo, a la Seguridad Social y a Hacienda, la relación de los que la asociación califica como negocios "intrusos", que detecten y que abren para sólo dos semanas en la ciudad. "Queremos que estos organismos vigilen el cumplimiento de licencias, ordenanzas, contratos, altas fiscales, etc.. de tal forma que evitemos en lo posible la competencia desleal y todos estemos de forma legal cumpliendo con las reglas de juego".

Desde Acoje invitan cada año a que estas empresas se instalen en Jerez "todo el año, con la consiguiente ocupación de locales, contrataciones, y en definitiva que aporten a la economía local, lo mismo que las empresas que están ubicadas en Jerez". García asegura que todas las empresas que se instalen y abran locales en Jerez son "bienvenidas", pero "por supuesto no es nada positivo que vengan dos semanas, hagan la competencia, se lleven parte de los ingresos que genera el Festival, y hasta el año que viene, si te he visto no me acuerdo".