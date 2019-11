Acoje insta al comercio del centro de Jerez a abrir todos los festivos de diciembre

En vísperas de la mayor campaña comercial del año, la de Navidad, la asociación de comerciantes del centro Acoje rebaja las expectativas de grandes resultados, en base a un mes de noviembre en el que "no estamos viendo alegría en el consumo", según afirma su presidenta, Nela García.

"De cara a la campaña navideña, estamos temblando porque está todo muy parado, a no ser que en diciembre haya un gran tirón y levante". García opina que en estos momentos son muchos los condicionantes que llevan a esta situación. "Es verdad que el nivel de desempleo en Jerez sigue siendo muy alto, la gente entra en los comercios, pregunta, mira mucho los precios, pero luego no se ve en las ventas y no ya sólo el textil, sino también en alimentación. Influye mucho la incertidumbre política, económica, la inestabilidad en el empleo. Todo eso no ayuda nada, pero no podemos generar empleo si no hay consumo".

De hecho, la presidenta de Acoje advierte que este año las contrataciones que el pequeño comercio realiza de cara al periodo navideño se están retrasando. "En noviembre algunos ya teníamos otra persona trabajando y este año estamos esperando, porque no nos da para pagar otra nómina. Hay trabajo de reponer, colocar, decorar, pero si no tienes las ventas que necesitas para cubrir esos costes no puedes contratar. Eso es un indicador".

Pese a todo, desde Acoje se volverá a hacer una apuesta por la campaña navideña, instando al pequeño comercio a abrir todos los sábados por la tarde y los festivos del mes de diciembre. "Intentamos que cada vez sean más los que abran no sólo los domingos sino también otros festivos. Por ejemplo, este año recomendamos la apertura los días seis, ocho y nueve, que es festivo porque se pasa la fiesta del 8, domingo, a ese lunes, además del resto de domingos".

Según el calendario de apertura comercial de la Junta, este año las grandes superficies podrán abrir sus puertas los domingos 1, 22 y 29 de diciembre y el lunes, día 9. Los comercios con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados tienen libertad horaria, por lo que Acoje anima a abrir también en las fechas en las que las grandes cadenas no pueden hacerlo. "Hay que tener en cuenta que son fechas en las que estamos ya con las zambombas en la calle, con un ambiente totalmente navideño de compras y de oferta de servicios más vinculados con la época que toca".

En este sentido, aunque el Ayuntamiento no ha comunicado aún oficialmente la fecha del encendido del alumbrado navideño, Acoje ya ha presentado su propuesta, que va en la línea de otros años. "Nosotros siempre pedimos que sea antes del puente de la Inmaculada. Como mínimo el viernes anterior a ese puente y si puede ser antes mejor, pero aún no tenemos una confirmación oficial".

Hay que recordar que el pasado año la inauguración del alumbrado se llevó a cabo el viernes, 30 de noviembre.

Preparando el Black Friday

Como preámbulo del pistoletazo de salida de la campaña navideña, los comercios se preparan ya para la cita del Frack Friday, el próximo 29 de noviembre, una tradición heredada de Estados Unidos, a la que no sólo las grandes firmas sino también los pequeños comercios se han ido adhiriendo. García afirma que como pequeño comercio "cada vez nos estamos apuntando más a esta moda del Black Friday, pero controlado, con unos descuentos racionales". Asegura que de no ser así esta fecha comercial se convierte para el pequeño comercio en "un arma de doble filo". "Es que hay productos que sí puedes rebajar pero otros tienen ya unos márgenes tan pequeños que es imposible bajar más el precio. Hay marcas que se dedican a tener producciones prácticamente para esas fechas, pero nosotros no, tenemos un género de temporada, además no somos comercios de cargar con muchas unidades porque es un riesgo, entonces hay cosas que se pueden rebajar y otras no".

Agrega que prácticamente todos los comercios de Acoje tendrán algún tipo de descuento, mayor o menor en función del producto e "invitamos a la gente a que se venga a las tiendas del centro a vivir esa fecha de descuentos, pero también concienciar de que no todo se puede rebajar. Hay clientes que vienen con la idea de que toda la tienda está al 50% y eso para nosotros es imposible, tendríamos que cerrar el comercio".