Adelante Andalucía pide más transporte público y de mercancías antes que un nuevo carril en la AP-4

Adelante Andalucía ha reclamado una “verdadera apuesta” por la movilidad sostenible en la que “primen los transportes públicos de personas y mercancías”, antes que la construcción de un nuevo carril en la AP-4 como pide la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo.

“No es de recibo que García-Pelayo promueva un tercer carril con el propósito de quienes vengan a las playas de la provincia de Cádiz lo hagan de forma más rápido y que lo justifique alegando que eso influye en el desarrollo económico de nuestra ciudad con proyectos importantes”, ha manifestado Carlos Fernández, portavoz de la organización andalucista de izquierdas en Jerez. “Pelayo vuelve a poner como ejemplo a seguir a Málaga, demostrando otra vez que, como la anterior alcaldesa del PSOE, su apuesta para Jerez es sólo vivir del turismo”.

Para Adelante, “en plena crisis climática, la propuesta del tercer carril, no va en la línea de acciones necesarias para seguir las directrices del Pacto Verde Europeo en lo que se refiere al objetivo la descarbonización, y que pasa por bajar un 90% las emisiones de sectores como el transporte para 2050”.

Muy al contrario, Fernández ha indicado que lo que tiene que hacer el Gobierno municipal del PP es “apostar por mejoras de infraestructuras que verdaderamente mejoren la movilidad de los vecinos de Jerez, antes que proponer proyectos que se utilizan para enfrentamientos contra el gobierno central, como ya pasó con la liberación del peaje de la AP-4, utilizado por PP y PSOE según quién estuviera en el Gobierno de la nación”.

Los Albarizones

El portavoz de Adelante Andalucía le ha recordado a la alcaldesa que se preocupe por la situación de la entrada de Jerez por Los Albarizones, La Cartuja, La Corta y el Residencial El Duque, que no cuenta ni con arcén, ni acerado ni carril bici, imposibilitando el tránsito de personas, a no ser que no tengan vehículo propio.

“Si su apuesta es por el turismo, esta carretera dificulta el acceso al conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz, como es La Cartuja, donde hay continuamente accidentes de tráfico por la salida de vehículos de la carretera y la falta de seguridad vial en esa zona”.

De hecho, Fernández ha pedido a la alcaldesa que reclame al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que lleve a cabo el convenio firmado en 2007 con el Estado para mejorar esta vía, ya que la titularidad de esta carretera en el tramo que conecta el núcleo urbano de Jerez con el acceso sur de la AP4 y de la A381 Jerez- Los Barrios, es de la Junta de Andalucía.

Finalmente, desde Adelante Andalucía exigen a García-Pelayo que “informe a la ciudadanía sobre los grandes proyectos y buenas noticias que, según ha declarado, está trayendo el gobierno de la Junta para Jerez y que sólo ella conoce”.