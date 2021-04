Adelante quiere celebrar en Jerez un certamen de videojuegos y eSports

Adelante Jerez ha hecho saber en una nota de prensa su interés en que el Gobierno Local ponga en marcha la propuesta del grupo de oposición de celebrar un certamen de videojuegos y eSports en Jerez a finales de 2.021 garantizando en todo momento la seguridad y el cumplimiento estricto del protocolo Covid. A pesar de que aún queda tiempo para las fechas propuestas, desde Adelante quieren asegurarse de que se van dando los pasos necesarios para que la ciudad cuente con la celebración del evento ya que es “perfectamente conocedor de las dificultades que conlleva poner en marcha cualquier propuesta una vez pasado el primer semestre del año sin los trámites oportunos realizados”.

Esta propuesta consiste, tal y como anunciaron hace meses, en un certamen de videojuegos y competición de eSports “que ofrezca a los y las jóvenes una alternativa de ocio adaptada a las exigencias propias de su edad con un enfoque didáctico, útil y formativo, no solo para el perfil propio de su edad, sino también para padres y madres que, en ocasiones, no saben cómo afrontar esta nueva realidad de ocio en sus hogares”, señala Adelante.

El certamen tendría duración de una semana en la que “institutos y centros educativos tuvieran a su disposición una serie de charlas, experiencias de juegos y competición entre todos los centros educativos. Además, concluiría con un fin de semana completo, abierto al público en general en el que poder ofrecer retransmisiones en vivo, charlas de youtubers y profesionales del sector, talleres formativos sobre ilustración, desarrollo y composición entre otros”.

De forma transversal se pretende “poner de relieve y hacer ver al visitante la importancia del juego responsable, la defensa de los derechos laborales dentro del sector del videojuego y creadores de contenido multimedia, las oportunidades laboral, el papel de la mujer dentro del mundo del videojuego, así como mecanismos de prevención a la adicción a los videojuegos o a prácticas invasivas como las lootboxes (micropagos basados en el azar) que han sido ampliamente cuestionadas”.

“Es necesario romper muchos mitos que se tienen sobre los videojuegos. No podemos obviar que las formas de ocio han cambiado radicalmente en los últimos años. Y por eso no se puede negar que los videojuegos y plataformas de streaming tipo Twitch o Youtube forman parte de la vida social y forma de relacionarse de los jóvenes de hoy día. Un Ayuntamiento como el de Jerez tiene una oportunidad enorme de tomar el testigo, y ofrecer un certamen que no solo dé respuesta a las exigencias de los jóvenes sino también a las necesidades de padres y madres que no siempre saben atender estas nueva realidad”.