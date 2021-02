Adelante Jerez se reúne con representantes de las agencias de viajes

Los concejales de Adelante Jerez, Rocío Monedero y Ángel Cardiel, han mantenido una reunión con representantes de agencias de viajes de Jerez y de la Asociación Andaluza ASTEA (Asociación Empresarial de Turismo Andaluz), en la que han recibido “toda la información relativa a la difícil situación que atraviesan así como las diferentes reivindicaciones que tienen, de primera mano”.

Representantes de las agencias de viajes, que en Jerez superan las 50 y que suman más de 100 personas trabajando en ellas, explicaban que “entienden que la situación es complicada para todos los sectores pero, en nuestro caso, la cosa se agrava pues no sólo no podemos facturar ni un sólo euro ni vender con las actuales restricciones, sino que nos encontramos con una avalancha de devoluciones sobre ventas ya realizadas y que por, las excepcionales limitaciones de movilidad, no se pueden hacer. En resumen, no solo no entra dinero, sino que sale del que no tenemos”.

El colectivo ha trasladado a Adelante que “están cansadas de escuchar ayudas donde se les menciona pero que nunca llegan. Desde la asociación andaluza no pueden entender el porqué se las ha dejado en el olvido en todos los ámbitos, siendo parte del sector turismo así como parte del sector comercio”.

Desde Adelante, su concejal Ángel Cardiel comenta que “no entendemos cómo no han tenido ni siquiera opción de aspirar a las supuestas ayudas al comercio o al turismo que el gobierno local anunció a bombo y platillo con más de 400.000 euros puestos sobre la mesa y que, cada día que pasa, más se parecen a una ilusión óptica que solo sirvió para autobombo del Gobierno del PSOE”. “Al final ni administración local, ni autonómica ni estatal están tomando medidas realmente efectivas para amortiguar las pérdidas del sector, con lo que las Agencias de Viajes denuncian que se verán abocadas al cierre”, remarca.