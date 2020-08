Adelante presenta MetroBus, "un proyecto para darle la vuelta a la red de autobuses"

Adelante Jerez ha presentado a diversos colectivos de la ciudad su propuesta para tratar una remodelación integral de la red de autobuses urbanos en la que, tras un diagnóstico que muestra que el sistema actual no es económicamente sostenible debido a las altas frecuencias, líneas largas, desperdicio de recursos, transbordos poco útiles y horarios no ajustados a las necesidades, plantea una red capaz de interconectar todo Jerez sin mirar horarios, con desplazamientos de entre 10 y 20 minutos, aunque con picos cercanos a los 30, capaz de conseguir incluso superávit y que sea realmente sostenible con el medio ambiente.

Ángel Cardiel, concejal de Adelante Jerez explica que “tenemos un modelo que la gente no quiere porque no lo ve útil y eso provoca que no se use y los números no cuadren. Nuestra propuesta es tan ambiciosa como viable y se sustenta en el modelo de MetroBus donde se minimizan las penalizaciones de transbordo, se consigue un acceso rápido y sin esperas, se consigue que pase por cada parada un bus cada 3 minutos, se prioriza en el transporte público y se acerca a los jerezanos con un económico bono mensual entre otras opciones”.

Rocío Monedero, concejala de Adelante, por su parte declara que “llevamos mucho tiempo estudiando esta propuesta y agradecemos enormemente el trabajo de Estanislao Cantos, ingeniero del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y compañero de Adelante, que nos ha guiado en gran parte del camino”.

Contempla entre otras opciones un económico bono mensual para fomentar el uso del transporte público

Así, la nueva red estaría compuesta por un total de 22 líneas con redes circulares, radiales, interbarriales y una que cruzaría el centro, de modo que conseguiríamos una conexión real entre dos puntos de nuestra ciudad en mucho menos tiempo del actual y con esperas cinco veces menores que las actuales. “Estamos también orgullosas de plantear una propuesta que mira por el medio ambiente, que avanza hacia el modelo de ciudad que queremos y lo hace con pasos firmes y que viene acompañada desde el primer momento de un sistema informático capaz de mostrar los recorridos y tiempo que cualquier usuario quiera consultar”, insiste Monedero.

La formación ha presentado la iniciativa junto con un dossier donde introduce las ideas básicas de la propuesta y una web www.metrobusjerez.es donde consultar los tiempos de cada trayecto, transbordos, esperas y demás detalles.