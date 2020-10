Afectados por las obras del centro convocan una vigilia el viernes 16

La Plataforma de Afectados por las Obras del Eje Corredera-Esteve-Santa María-Cerrón ha mostrado su satisfacción tras conocer que en noviembre y diciembre se restablecerán las paradas y el servicio de autobuses urbanos y de taxis en Corredera y Esteve, “que es una de las principales reivindicaciones que se pedía desde finales de agosto”. “Supone un cierto respiro para afrontar la campaña de Navidad más incierta y difícil de la vida de nuestras empresas”, explican desde la Plataforma.

Los afectados señalan que “los problemas derivados de los daños causados por el retraso de las obras y la incertidumbre sobre la resolución final, continúan siendo motivo de extrema preocupación, y afecta directamente a la viabilidad y supervivencia de los puestos de trabajo y empresas de la zona y el entorno”. Por ello, aseguran que “seguimos muy pendientes de la evolución diaria de los trabajos en ejecución, de que se cumplan los plazos y de las noticias publicadas, porque no podemos consentir que no lleguen a cumplirse. Y por supuesto seguimos solicitando y exigiendo que la resolución final se aclare cuanto antes”.

Desde el colectivo hacen hincapié en que tienen que seguir “visibilizando la grave situación que se vive en la zona y la pérdida de ventas que supone el estado de las calles y alrededores”. Por este motivo, “vamos a continuar con acciones de visibilidad, en los horarios y zonas que estaba previsto y para lo que tenemos autorización de la Subdelegación del Gobierno”. En concreto, el próximo viernes 16 de octubre, de 20.30 a 21.30 horas, han convocado en la plaza del Arenal una vigilia, “guardando las distancias de seguridad y prevención del Covid 19”. Los participantes irán con velas y carteles y desde la plataforma se invita a participar “a todos los que tienen establecimientos y actividad económica en la zona centro, así como a familiares y amigos que quieran apoyar”.

Los objetivos de esta vigilia son recalcar que “somos muchos puestos de trabajo y empresas que invertimos y arriesgamos nuestro patrimonio personal y familiar”. Igualmente, recordar que “a todos nos afecta cualquier decisión, acción o inacción de cualquier administración”. Además, “somos pequeños inversores, pero tan importantes como el más grande que quiera venir a invertir a Jerez, y como tales, también debemos ser tenidos en cuenta y considerados”.

“Hasta que no se terminen por completo las obras y hasta que no se restablezca el flujo normal de vehículos públicos, carga y descarga y peatones, no podremos dejar de estar pendientes y de sufrir. El presente y el futuro de nuestros empleos y empresas, depende de ello”, concluyen desde la Plataforma de Afectados.