La jerezana Ainhoa Rosado aparece en Forbes como "empresaria revelación"

Si le dicen hace unos años que iba a salir en la revista Forbes se hubiera reído de los nervios. La jerezana Ainhoa Rosado sigue dando pasos de gigantes en su carrera y este 22 de diciembre le ha tocado un premio bien trabajado: ha salido en Forbes.

"Es un orgullo. es una meta que he conseguido y que hace unos años ni me lo podía imaginar. Ahora no me lo creo", declara Rosado tras salir publicada su entrevista en Forbes como "empresaria relevación". "Salgo por mi trabajo, por conseguir posicionarme como yo quería. Al final viene todo de una estrategia, de poner el foco a donde quiero llegar", añade.

"Es un orgullo como jerezana haber llegado hasta aquí. Y todo lo que viene, porque estamos poniendo el foco en seguir potenciando la marca (su agencia es Fedra Agency), potenciando el evento, promocionando Jerez... Esto sólo acaba de empezar. Estoy muy feliz y muy orgullosa", subraya Rosado. No es para menos. En Forbes han escrito de ella que "hoy es la 'empresaria revelación' del marketing 360º en este sector en España, además de una de las especialistas más innovadoras en Europa".

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, Rosado y su equipo organizaron la Glam Fashion Experience, el primer evento de moda y marketing de España. Más de 15 ponentes, empresarios, marketers e influencers participaron en este congreso, que fue todo un éxito con más de un centenar de personas.