Alba Pacheco vuelve a casa una semana después de ser operada de la espalda

Alba Pacheco recibió este lunes el alta en la clínica San Rafael de Cádiz tras ser sometida a una compleja operación de columna hace una semana. Una intervención que la obligó a permanecer dos días y medio en UCI antes de pasar a planta. A pesar de ello, la joven está ya en su domicilio de Jerez recuperándose de la intervención. La operación, según confirma su madre Carolina Pacheco, "ha sido todo un éxito". Sin embargo, la recuperación será compleja debido a que la joven ha vivido casi los dos últimos años postrada en una cama porque los dolores le impedían caminar o estar sentada. Por ello, ha perdido gran parte de la masa muscular. Además, cada vez que la incorporan sufre mareos, vómitos y dolores de cabeza. "La estamos sentando poquito a poco: ayer duró 15 minutos sentada, hoy 25... es un cambio grande después de casi dos años tumbada", explica su madre.

El segundo problema al que se enfrenta Alba es desacostumbrar su cuerpo a "los mórficos y opiáceaos" que ha estado tomando para calmar los dolores en los últimos años. "Está pasando el mono, no duerme de noche, muy mal, pero hay que pasarlo", reconoce Carolina Pacheco.

A pesar de todo, la familia insiste en que la operación "ha sido todo un éxito" y, aunque "la niña está sondada, estamos empezando a trabajar el esfínter a ver si recuperamos la vejiga, que ya sería de nota si lo logramos". Aun así, habrá que esperar "para ver día a día qué secuelas van a quedar. De momento, van a empezar a darle rehabilitación en casa pero esto es muy lento".

Lo positivo es que Alba ya no siente los horribles dolores que la mantenían en la cama. "Dice que le duelen las caderas, pero es normal, ha tenido toda la vida la columna torcida y ahora tiene la pelvis bien", detalla Carolina Pacheco. Además, recuerda que "acaba de pasar por un pedazo de operación en la que le han quitado la rotoescoliosis, la médula anclada y la cola de caballo. El médico ha tenido que quitar 12 nervios y Alba tiene más de 40 puntos". Sin embargo, la familia reconoce que la joven está muy feliz y tan sólo dos horas después de la operación, "ya sentía las cosquillas que le hacía yo en los pies". "Después de intervenirla, no paró de mover las piernas, así estuvo toda la noche en la UCI, me dijeron las enfermeras", afirma.

Hay que recordar que el cirujano Mario Velarde la ha operado gratuitamente. Sin embargo, la familia de Alba tendrá que hacer frente a los gastos derivados del ingreso, el quirófano y el material necesario. Por ello, han iniciado una campaña para recaudar fondos con los que sufragar la atención sanitaria. El próximo acto solidario será una gala flamenca el 26 de julio en el Club Nazaret. Además, la familia está vendiendo pulseras con el lema de 'Todos con Alba' y chapas.