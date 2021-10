"El Alcázar no es el salón de actos de un colegio"

Ciudadanos han denunciado la intervención que el Ayuntamiento está realizando en el Alcázar con motivo de la celebración de Halloween. En concreto, la actividad es ‘Pasaje del Terror en el Alcázar’, que amplía el tradicional evento joven de Halloween organizado en los últimos años en la Sala Paúl, a tres días de diversión con un recorrido muy especial y lleno de sorpresas.

Estas fuentes denuncian que el Alcázar "nunca he recibido ningún respeto y consideración legal por parte del Ayuntamiento, de su protección. El Alcázar no es el salón de actos de ningún colegio, es un monumento del siglo XII, Bien de Interés Cultural (BIC) y no se pueden colgar muñecos ahorcados o poner ataúdes por medio. No sabemos lo que tenemos. Es de catetos e ignorantes. Y encima quieren atraer al turismo. Pues no sé cómo lo van a hacer con estas iniciativas".

El Pasaje del Terror en el Alcázar abrirá sus puertas el viernes 29 de noviembre, y funcionará hasta el domingo 31. Durante estas tres jornadas, contará con un horario de 19 a 23 horas, y acceso gratuito. La entrada será en grupos de diez participantes, y por orden de llegada. El uso de la mascarilla será obligatorio. El último grupo accederá a las 22.45 horas.

Desde el Ayuntamiento aseguran que la intervención decorativa "ha respetado al 100% el monumento y no afecta a la zona BIC ni a zonas sagradas, se han empleado materiales sin ningún tipo de impacto sobre las superficies".