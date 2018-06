Alejandro Barea y Francisco Peña, jerezanos brillantes en Selectividad

Después de muchas semanas de nervios y mucho sacrificio, Alejandro y Francisco Javier ultiman en estos días sus preinscripciones para las titulaciones que ambos se habían marcado como objetivo de cara a los próximos años. Atrás quedan horas y horas de estudio, un esfuerzo que en el caso de ambos "ha merecido la pena".

El primero de ellos ha sido el jerezano con mejor nota dentro de las últimas pruebas de acceso a la Universidad. Además, su nota final, 9,975, le ha permitido ser uno de los mejores alumnos de la provincia en la selectividad.

Alejandro Barea Moreno es alumno del Laude Altillo School y su media la ha obtenido tras conseguir un 10 en Historia de España, Inglés y Matemáticas, y un 9,75 en Lengua Castellana y un 8,75 en Física. En total sumaba 9,938 que unido al 10 que tenía de media en Bachillerato le ha permitido obtener la citada nota final, 9,975.

Alejandro, alumno de ciencias tecnológicas, no oculta su felicidad por los resultados conseguidos "porque, sinceramente, no me lo esperaba, no salí muy convencido de lo que había hecho", asegura. La noticia la conoció "un día antes, y fue algo que me sorprendió, recibir la llamada del vicerrectorado de la UCA para anunciarme la nota", confiesa.

Las felicitaciones han sido continuas desde entonces. "La verdad es que me ha llamado mucha gente, tanto familiares como amigos y del propio centro, estoy encantado", afirma.

Alejandro comenzará a partir del próximo curso el doble grado de Física y Matemáticas, aunque aún no tiene claro "si lo haré en Madrid o en Sevilla. Tengo nota para los dos, pero aún no sé", reconocía en la tarde de ayer.

La segunda mejor nota en Jerez es para Francisco Javier Peña Segovia, alumno del IES Santa Isabel de Hungría, también de la rama de ciencia tecnológica. El joven obtuvo una media de acceso de 9,9; un resultado conseguido en base a lograr un 10 de media en Bachillerato y un 9,750 en la prueba. Esta última cifra salió de una Selectividad en la que obtuvo un 10 en Historia de España, Inglés y Matemáticas; un 9 en Lengua Castellana, un 9,75 en Física y un 8 en Dibujo Técnico.

Francisco Javier asegura estar "muy contento" con la nota conseguida "sobre todo porque ves que el esfuerzo ha merecido la pena". Sus méritos académicos también han sido bien recibidos "tanto en casa y la familia, como en el instituto, todo el mundo está encantado. Cuando me enteré de la nota, no me lo creía. Yo tenía calculado más o menos lo que necesitaba, pero cuando vi un 13,85, no me lo creía, es una burrada", admitía.

El curso que viene tendrá plaza en Sevilla "en ingeniería aeroespacial, que está en un 12,3 en Sevilla, y bueno, me da la nota".

La tercera jerezana con mejor nota de acceso ha sido María Fernández Delgado, del IES Caballero Bonald. Su nota de acceso ha sido 9,840, obtenida de una media de 9,95 en Bachillerato y 9,675 en la Selectividad. En esta última obtuvo un 10 en Lengua y Matemáticas; un 9,5 en Historia de España, un 9,2 en Inglés, un 9 en Química y un 8,25 en Física.