El cantante Alejandro Vega pone luz a las noches de Casa Palacio María Luisa de Jerez.

El cantante sevillano Alejandro Vega es uno de los artistas que por tercer año consecutivo actúa el próximo viernes 14 de julio a las 21:00 horas en los jardines de Casa Palacio María Luisa, dentro del programa de actuaciones “El Sueño de una Noche de Verano”, las cenas musicales que el exclusivo hotel de 5 estrellas Gran Lujo celebra anualmente para dar la bienvenida al verano. Las entradas ya están disponibles en la web del hotel, llamando al teléfono 9566926263, o en la dirección reservas@casapalaciomarialuisa.com.

Noches de embrujo y duende que en esta ocasión tendrán como protagonista a este sevillano de nacimiento que como él dice “lleva a Jerez en su corazón”. Una única actuación en Jerez, en la que los asistentes además disfrutarán de una selecta propuesta gastronómica -previa copa de cava- elaborada por el chef del restaurante T22 Rogelio Albusac. Una oportunidad para dejarse llevar por los sentidos que dejará huella para los afortunados que la disfruten.

—Los jardines de Casa Palacio María Luisa representan sin duda, un escenario evocador. Para un cantante con 30 años de trayectoria plagada de éxitos y que ha pisado diferentes contextos y espacios ¿qué te inspira actuar en un entorno tan especial?

—Jerez ahora también es mi casa. Casa Palacio María Luisa es uno de los lugares más elegantes y únicos de la provincia y para mí es una responsabilidad artística y familiar. Me siento siempre muy comprometido con esta actuación de verano y este lugar tan emblemático.

—Cómo defines tu música, ¿qué es lo que hace que tus baladas sean tan mágicas, tan especiales?

—Lo bonito y la magia es la complicidad y la conexión con el público. El mensaje de mis canciones y la forma de expresarlas conectan directamente con la emoción de quien las escucha. Mis actuaciones tienen como objetivo primordial emocionar a la persona que viene a escucharme de principio a fin. La veteranía me hace ser cada vez más responsable con las personas que quieren venir a escucharme. Son muchos años ofreciendo emoción, diversión y elegancia en las formas. Y si no siguiera persiguiendo esa fórmula en cada actuación ya no sería yo mismo. Las personas que siguen apostando por mi forma de actuar son las que apuestan por momentos elegantes y educados. La música así sigue teniendo su sitio y un valor cada vez menos extendido.ç

—El próximo viernes 14 de julio vuelves por segundo año consecutivo a Casa Palacio María Luisa, ¿cómo va a ser ese concierto? ¿a qué va “a saber” su música?

—Pues será un concierto directo a la emoción y a las ganas de sentirse vivo. Una actuación para las personas que siguen creyendo en el amor a las cosas bonitas de la vida. La educación, los mensajes bonitos de las canciones, la pasión por mi trabajo, las formas elegantes y el dejarme hasta la última gota de emoción es a lo que sabe mi forma de entender mi trabajo.