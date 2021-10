Alertan del robo de catalizadores en los últimos días en Jerez

En las últimas fechas se están produciendo varios robos de catalizadores en coches de Jerez, los últimos en las inmediaciones de la avenida de Andalucía. Los ladrones buscan determinadas marcas de automóviles a las que es más sencillo sustraer la pieza -el coche se levanta con un gato y con una sierra o segueta eléctrica o cortatubos se corta el tubo de escape en una operación que apenas dura cinco minutos-, buscando el platino, rodio y paladio que hay en el catalizador, materiales que en el mercado negro pueden alcanzar un precio considerable.

El catalizador, en la parte delantera del tubo de escape, es una pieza obligatoria y fundamental para disminuir la contaminación. Está formado por una estructura de cerámica con forma de panal e incluye partes minerales de platino, rodio y paladio, que son los que transforman los gases contaminantes: los hidrocarburos en agua y el monóxido de carbono en dióxido de carbono. Y estos minerales son el objetivo de los ladrones por su precio en el mercado negro, sobre todo el rodio.

A principios de año, el rodio superaba su precio máximo y cotizaba por encima de los 20.000 dólares la onza (algo menos de 30 gramos). En los últimos cinco años, el precio del rodio ha subido más de un 3.000%, sobre todo debido a la demanda de la industria automovilística, que necesita el metal para cumplir las estrictas regulaciones sobre emisiones contaminantes, y la limitación de su suministro.

Sin ir más lejos, la cotización a mediados de julio y en gramos, era la siguiente: por un gramo de rodio se pagaban 225 euros en el mercado, según cotización. Casi cuatro veces más que el paladio, el segundo en la lista, que supera, con poco, los 58. Por detrás están el oro, valorado en algo más de 50 euros, y el platino, que no llega ni a los 25 euros.

El modus operandi de los ladrones de catalizadores suele ser idéntico en todas las ciudades: paseos por zonas con vehículos estacionados pero poco vigilados para identificar a las marcas más fáciles de sustraer o solicitadas por el mercado negro. Eso sí, no suelen repetir en la misma ciudad o zona hasta pasado un tiempo. En muchas ocasiones estos robos no son ni siquiera considerados delitos de hurto, ya que los ladrones no tienen que fracturar ninguna ventanilla ni forzar la puerta del vehículo para sustraerlos. El hecho de que sea relativamente sencillo el robo, y que las penas que puedan aplicarse a los ladrones si son sorprendidos in fraganti sean exiguas, también influye en el repunte de esta actividad delictiva.