Algarve Libros: un sueño en pleno corazón de Jerez

Cuando los titulares de los medios hablaban de las secuelas de la pandemia de la covid en el tejido comercial y del cierre de negocios del centro de Jerez, ella se puso manos a la obra y abrió las puertas de Algarve Libros. Ni más ni menos que una librería en pleno corazón de Jerez.

Estudió Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte de Jerez e Historia por la UNED. Comenzó a trabajar en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre gracias a su dominio del inglés. Margarita Lozano (Jerez, 1981) ha levantado seis negocios. El último, Algarve Libros es su sueño. Un sueño en pie desde hace ocho meses, ya afianzado, que se propuso convertir en realidad tras la lectura 'La librería', de Penelope Fitzgerald.

Al llegar a sus oídos que El árbol de las Palabras había pegado el cerrojazo, pensó que era un buen momento para abrir la suya, dado que el número de establecimientos destinados a la venta de libros sería el mismo. En diciembre de 2020 publicó su libro 'El caballero de la Frontera'. Lo había escrito siete años antes, únicamente le faltaban las correcciones. La pandemia le ayudó a centrarse en él. Posteriormente, esta amante de la historia y el arte se sumergió en la segunda parte del libro, pero en femenino y a otro sueño.

Algarve Libros es más que una librería. Todos sus muebles estanterías tienen ruedas, de tal manera que puede quedar diáfano. Así tiene la posibilidad de convertirlo en sala de concierto, de realizar presentaciones literarias y fuera de sus instalaciones organiza rutas. Otro aspecto que puede destacar y la hace especial es la sección de cuentos y libros en inglés, y la sección de autoras en femenino.

Lozano se jacta cuando se habla de que este tipo de negocios es difícil o no viable. "Todos es muy relativo. He tenido un restaurante y lo he cerrado a los seis meses. Me he dedicado al turismo y lo dejé porque tuve un accidente, suponía muchísimo estrés". Ahora con la librería trabaja tranquila en lo que más le gusta. "Imagínate que te dedicas a tu pasión, pues eso es esto para mí. Yo no veo la televisión desde 2015, me encanta leer", asegura.

Competencia o hermandad

Gracias a su experiencia con otros negocios, le resultó fácil abrir éste. Cada mañana le dedica la primera hora a las redes sociales a través de las cuales vende ejemplares online. "Adrián de la librería El Laberinto me ayuda con el programa informático", cuenta. También, le han informado sobre los meses de ventas bajas y se ayudan intercambiando materiales o ejemplares. La pasada feria del libro también sirvió para forjar una hermandad más consistentes con otras librería como Bomarzo o la Librería Agrícola.

La emprendedora y escritora que ha vivido en cinco países diferentes y ha atravesado Europa de norte a sur en coche, ahora fija la fecha de sus viajes y escapadas en función de la librería, algo a lo que resta importancia. No es comparable a ofrecer a sus clientes muchos y muy diferentes mundos e historias a través de los libros.