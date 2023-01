“Se nos está olvidando vivir en familia y escuchar a los mayores”

Productora, guionista y directora, Alicia Núñez ha trabajado en más de 25 proyectos de animación para compañías como BRB Internacional, Aardman Animations o Ánima. En 2018, fundó junto a varias compañeras MIA, Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación en España y fue su primera presidenta electa. Actualmente, está al frente del departamento de desarrollo de cine de Ánima, es miembro de la Academia española de Cine y estrenó en 2021 su primer trabajo como directora: ‘La primavera siempre vuelve’.

–El 11 de febrero se celebrará en Sevilla la 37 edición de los Premios Goya, y su corto de animación ‘La primavera siempre vuelve’ está nominado.

–2023 empieza de forma muy emocionante porque no todos los años te nominan a unos Goya y además con una obra tan personal.

–Desde que se estrenó el corto en 2021 no ha dejado de recibir nominaciones, con un 2022 muy bueno.

–Sí. 2022 ha sido muy bueno porque se ha reafirmado, con la nominación a los Goya como guinda del pastel. Ha sido ir afianzando el proyecto con muchos momentos buenos. Mi expectativa era ‘vamos a acabar el corto y a ver si lo podemos enseñar a la gente’. Y a medida que esto crece te sorprende. Es una satisfacción enorme.

–¿Cómo se empieza a ‘cocinar’ el corto?

–Como yo no estaba muy segura, tuve la ‘feliz’ idea de empezarlo y pedir la ayuda directamente. Tenía la ‘biblia’ (dossier) del proyecto y el guión, y pedí la ayuda a la Comunidad de Madrid pensando que no me la iban a dar, mientras yo seguía trabajando en mi puesto, estaba embarazada... Yo fui a lo loco. Finalmente me dicen que me dan la ayuda en julio y tenía que tener todo acabado en tres meses... Fue una locura. Un corto de animación hay quien lo termina en varios años, yo desde la parte de producción fue menos de uno. Llevo ya 18 años de trabajo en el mundo de la animación y eso gracias a dios me ayudó.

–¿Qué tiene la Alicia de hoy de la niña que correteaba en casa de su abuela?

–Creo que mantengo la capacidad de sorpresa y de disfrutar de los pequeños detalles y de la familia. Antes era disfrutar dando por hecho y ahora lo disfruto de forma más consciente, más buscado. Además yo con cuatro y cinco años hacía cómics y los intentaba vender a amigos de mis padres... y las ganas de contar historias también siguen. Durante muchos años cayó en mi propio olvido y hasta que no estuve al frente de la asociación (Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación en España) repitiendo que las mujeres queríamos contar historias, no me recordé a mí misma que yo quería hacer eso y no lo estaba haciendo.

–¿Por qué nace la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación en España?

–Socialmente estamos en un momento en el que se habla de sectores menos favorecidos, de poner el foco en determinados colectivos... es algo que ahora miramos con lupa para revisarnos como sociedad. Pasan los años y muy poco a poco, pero cada vez más, hay más mujeres en puestos de dirección, y a nada que nos uníamos varias mujeres del sector este tema siempre salía de una forma u otra. Con todas estas cosas en ebullición nos acabamos juntando varias compañeras y salió la asociación. Yo además también acababa de tener una hija y era como ‘qué más puedo hacer para dejarle un mundo mejor’, para ayudarle a empujar un poco menos que nosotras. Arranqué esto con muchísima energía y es increíble lo que se ha conseguido.

–Su corto pone el foco en la soledad de muchas personas mayores.

–Hay muchas culturas que veneran a los ancianos y nosotros hemos dado grandes pasos en muchas cosas, pero se nos está olvidando el vivir en familia y escuchar más a los mayores. Tantas personas de la tercera edad viviendo sola... creo que algo no estamos haciendo bien como sociedad. Y precisamente de reivindicar lo importante me nació el corto. A muchas personas le habrá pasado que le decían: ‘Tú vete lejos’, ‘echa muchas horas en el trabajo’, ‘invierte en tu futuro...’. Y de repente cuando has echado más horas que un reloj en el trabajo y has pasado muchísimo tiempo priorizando lo de fuera, te das cuenta de que las personas se van y tú no has estado ahí. Te preguntas, ¿qué hecho? ¿Dónde he estado y dónde está lo realmente importante? ¿Era tan malo quedarse en tu ciudad? ¿Salir fuera era lo que debía hacer? ¿No había otra forma de realizarse? Que cada uno vea luego el corto y que saque sus conclusiones.

–¿Cuál ha sido la crítica al corto que más le ha impresionado?

–El director Pablo Berger nos dijo que había sido un corto muy potente. Que alguien como él diga esto... Es muy emocionante. Nos han dicho que es una “joya” de corto, es que con todas te emocionas. Yo hago esto por amor al arte, porque un corto no da dinero. Lo hago por compartir una emoción y que llegue a los demás, y cuando al final te viene de vuelta todas estas críticas buenas es increíble.

–¿Proyectos futuros?

–Soy directora de desarrollo en una empresa de animación y llevo todo el tema del arranque. Entró hace poco en producción Batman Azteca y aunque no va a ver la luz todavía sigue avanzando. Y me he metido en mi segundo corto para contar otra historia. Quiero dejar a mis hijos una trilogía sobre emociones que tienen que ver con emigrar y la familia.