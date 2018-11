Inversión en alquileres: tradicional vs turístico

En los últimos meses recibimos muchas noticias donde aparece la palabra “alquiler” debido a que se habla de la falta de oferta de pisos y casas en arrendamiento, de los altos precios, del boom del alquiler turístico o de las normativas que tratan de sacar las administraciones al respecto.

Efectivamente, hay una clara escasez de viviendas en alquiler y como la ley de la oferta y la demanda manda, evidentemente, los precios suben. Y si los precios suben porque hay poca oferta, ¿a qué es debido que exista tan poca oferta? Las viviendas en alquiler proceden en su mayoría de inversores particularesy sociedades y éstas en gran parte son fondos de inversión y bancos que hasta que no suban los precios de venta, prefieren alquilar.

Pero en los últimos tiempos estas inversiones van dirigidas también al alquiler turístico lo que provoca que se ponga menos viviendas en oferta para alquiler tradicional de larga temporada o también llamado de vivienda permanente.

Lo que quizás no analizan bien los particulares que optan por este tipo de inversión es que no siempre son más rentables. Según donde se ubique el inmueble, hay casos donde éste ha de tener una ocupación superior al 60-80%, que no es fácil, para que sea más rentable que el alquiler de larga temporada.

Los costes de mantener un piso turístico son muy superiores, además de que requiere un mantenimiento 24 h. y la normativa que existe y la que está por venir es y será aún más exigentes. Por no hablar de las denuncias de los vecinos que tienen que convivir con estos pisos que se quejan de las molestias que continuamente sufren en sus comunidades. Y, por último, el alquiler tradicional, cuando se destina a vivienda habitual del inquilino, tiene más ventaja fiscal que el turístico.

Así pues, es como para plantearse si es el tipo de inversión que un particular debería realizar. Sin embargo, la inversión cambia cuando se trata de invertir en un edificio al completo de apartamentos turísticos.Aquí los costes se reparten por economía de escala y esto es importante ya que están los gastos de personal de limpieza, de recepción, de mantenimiento 24 h., wifi, etc. Y, por supuesto, desaparecen las quejas del vecindario.

Siguiendo con el problema de la escasez de viviendas en arrendamiento, una de las soluciones más importantes es apoyar e incentivar la inversión. No creo que la solución que propone la administración de castigar al que tiene una vivienda vacía o establecer unos precios máximos sea el camino correcto. Para eso ya está la VPO. Más bien, debería ser al contrario.

Hay que incentivar los periodos largos de arrendamiento, ha de conseguirse una mayor agilidad en los desahucios e incentivar fiscalmente aún más la inversión de los particulares en viviendas para su alquiler.

Que alguien deje un piso vacío no es lo habitual además de sumamente arriesgado. Cuando menos te lo esperas en este país se te cuela un okupa y tal y como tenemos la ley, si te descuidas acabas tú detenido en lugar de quien se instala por la cara en tu vivienda. No sé adónde vamos a llegar. Y tampoco sé si el boom del alquiler turístico durará lo suficiente como para que sea rentable en el tiempo. Por eso aconsejo al quequiera colocar sus ahorros de la forma más segura que lo haga para arrendar por larga temporada.

Las rentabilidades en determinadas viviendas superan ya el 6, el 8 e incluso el 10% en las compras inferiores a los 100.000 euros. Además, será el mejor complemento a nuestras pensiones. En mi opinión, el mejor plan de pensiones que puede hacer un inversor particular es el que se diseña uno mismo, invirtiendo en ladrillo.