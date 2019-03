El Altillo acoge la Feria de Universidades Internacionales

Treinta y cinco centros universitarios de distintos países europeos y Estados Unidos se darán cita este jueves, de 11 a 13 horas, en las instalaciones del Laude El Altillo School para informar de sus diferentes planes educativos.

El evento se celebra por segundo año consecutivo en Jerez y a él tienen previsto acudir numerosos centros de la provincia de Cádiz Málaga y Sevilla. Se invitan alumnos de Andalucía interesados en estudios internacionales y nacionales de Grado, sus familias y tutores.

Durante la jornada los visitantes tendrán la oportunidad de hablar personalmente con los representantes de admisión de cada institución, así como atender varios talleres de admisión y creatividad.

La Feria Internacional de Universidades está organizada por la empresa SRT International que acumula 9 años programando ferias universitarias en más de 20 países.

Entre los centros participantes se encuentran Educanadá (Canadá); Masaryk University Faculty of Medicine (República Checa); ESSEC Business School (Francia); IUBHUniversity of Applied Sciences (Alemania); WHU Otto Baisheim School of Management (Alemania); Ca’Foscari University of Venice (Italia); ESCP Europe Business School (Multicampus); Istituto Marangoni (Multicampus); Les Roches Global Hospitality Education (Multicampus), Blanquerna -URL Barcelona (España); Centro Universitario CESINE (España); Centro Universitario San Isidoro (España); Digipen Institute of Technology Europe (España), IE University (España); IEB Instituto De estudios Bursátiles (España); Saint Louis University-Madrid Campus (España); BHMS Business and Hotel Management School (Suiza); Ecole hoteliére de Lausanne (Suiza); AMSIB Amsterdam School of International Business (Holanda); NHL Stenden Universitary of Applied Sciences (Holanda); The Hague University of Applied Sciences (Holanda); University of GroningenCampus Fryslân (Holanda); Zuyd University of Applied Sciences (Holanda); British Council (Reino Unido); Coventry Universiy (Reino Unido); Lancaster University (Reino Unido); London South Bank Universitary (Reino Unido); New Collage of the Humanities (Reino Unido); Ravensbourne University London (Reino Unido); Regent’s University London (Reino Unido); York St John University (Reino Unido); Hesston College (USA) y SCAD (USA).