El director técnico honorífico y fundador de la Real Escuela, Álvaro Domecq Romero, estuvo en todo momento junto al viceconsejero y al nuevo director gerente, en la visita realizada ayer a las instalaciones del Recreo de las Cadenas.

En sus primeras palabras, tras oficializarse su regreso a la institución, recordó que para él, la Real Escuela “es una maravilla y ha sido muy buena para Jerez y para el caballo”.

Sobre su regreso admitió que “siempre pensé que cuando hubiera un hueco, tendría mi sitio y he vuelto porque he vivido aquí, me he emocionado aquí y seguiré todo el tiempo que pueda”.

Por último, y en relación al trabajo que está realizando desde hace unos meses, señaló que “todo el mundo me conoce, me aprecian, y vamos a intentar ayudarnos entre todos para que esto sea grande, que es lo más importante”.