'Amanda Flores' brilla por su voluntad de hierro

"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio". Esta frase lapidaria de Marco Tulio Cicerón lo resume todo. Con ella Silvia Herrera inicia su libro 'El diario de Amanda Flores (solo para valientes)', publicado hace un año.

A priori, Amanda Flores es una mujer como tantas otras que se atreve a poner voz a todo lo que le pasa y siente. Representa a una mujer invisible y muda, de las que, dice, hay muchas. A través del humor, de la perseverancia y del afán de supervivencia de la autora, les da esperanza.

Si se rasga un poco más, representa mucho más que un libro. Llegó a convertirse casi en medicina. Amanda Flores, alter ego de Silvia Herrera, protagoniza un testimonio novelado iniciado hace 13 años. Esta obra ha sido un analgésico, el sueño ya cumplido a golpe del trabajo de Herrera, la niña que tras la muerte de su padre a los 11 años escribía poesía. "Me sentía muy sola y el papel no podía escapar. Escribía, escribía".

Aunque desde pequeña escribir fue su tabla de salvación, luego tuvo un periodo de barbecho de 18 años, tiempo en el que estuvo centrada en otros aspectos de su vida. Pero ésta dio un giro de 180 grados, entró en una vorágine nada fácil. "Mi necesidad de escribir era más imperiosa que todo eso". En 2013 le dieron dos meses de vida por un cáncer. "No me rendí, quise vivir y uno de los motivos por los que luché y peleé en unas circunstancias afectivas y de todo tipo muy precarias, fue la voluntad de escribir mi libro", cuenta. En las primeras presentaciones se le quebraba la voz, ya que, el libro ha sido una labor de introspección y supervivencia "horroroso". Además, el esbozo de este libro dio lugar a un blog que se convirtió en un registro "impagable" para publicar, cuando el momento perfecto lo ha propiciado.

Herrera reconoce en su libro que como mujer "he sufrido y he vivido en mis carnes lo que supone nacer en una sociedad en la que los puestos de poder y privilegios están acaparados por hombres". Asegura que a algunas personas les ha dado un poco de miedo el libro, pero a la mayoría le encanta, nadie queda indiferente. Muchas personas le comunican su gratitud.

Es un libro lleno de reflexiones, aforismos, de vivencias, de meta literatura, de humor. "Invita a no callarse, y tiene como objetivo no normalizar la normalidad de comportamientos bárbaros porque, si lo hacemos estamos condenados a repetirlos".

"Es muy difícil verbalizar ciertas cosas en esta sociedad porque, si te sales un poco del tiesto, te condenan al ostracismo o eres considerado chusma. Por eso, este libro es solo para valientes, hay que serlo para abordar ciertos temas y sacarlos adelante contra viento y marea", matiza.

La delegada de cultura y el Ayuntamiento de La Barca se volcaron, así como en otras ciudades. "Todo el mundo se queda alucinado porque es un baño de realidad muy crudo que supera a la ficción con creces. La gente lee unos pasajes que son horrorosamente dramáticos y acaban riéndose a carcajadas porque la autora, Amanda Flores, tiene la habilidad de convertir la tragedia en comedia". "Brillo muy contenta de haber tenido una voluntad de hierro. Tengo lectores por todo el mundo. El libro está en México, Suiza, Italia, Estados Unidos", apostilla Herrera.

El 'making of'

"En este proyecto me embarcado yo absolutamente sola. Pedí ayuda a muchas personas de círculos literarios, lo he autoeditado sin la ayuda de nadie", resalta Herrera que para publicar la primera edición tuvo que vender muchas cosas en wallapop, "lo cual no me da ninguna, lo digo con orgullo".

Ella sola ha editado la portado, ha sido su propia agencia literaria y community manager, la que lo ha diseñado todo. Todo con un desconocimiento completo del funcionamiento del mundo literario. Más meritorio resulta aún, al tener en cuenta que el alter ego de Amanda Flores tiene varias dolencias como fibromialgia y fatiga crónica, así como las secuelas de un cáncer.