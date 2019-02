La Ampa del Colegio Montealto critica a Camas “por falta de respeto hacia nuestra comunidad”

La comunidad educativa del colegio Montealto ha criticado que en el pasado pleno municipal el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, dijese que el colegio está estudiando la posibilidad de instalar el monumento dedicado su patrona, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en una ubicación diferente a la de la rotonda situada frente al colegio.

La Ampa del centro y la comisión pro-monumento mostró su "asombro y absoluta perplejidad" ante las declaraciones de Camas, ya que según afirman, "es cierto que esta alternativa se nos trasladó en la última reunión mantenida el pasado mes de septiembre, pero también lo es que en la misma reunión le trasladamos a los asistentes, la señora alcaldesa incluida, nuestra más absoluta negativa a esta opción".

La comunidad educativa argumenta que el propio Camas les instó en su día a iniciar con Urbanismo un expediente administrativo para solicitar licencia de obra en la citada rotonda, orientado a firmar un convenio para poder colocar dicho monumento.

Agrega que se iniciaron varios expedientes, y se recibieron informes favorables en todos los casos, por lo que no entienden por qué a pesar de ello y del importante coste económico que supuso toda la tramitación, "el señor Camas se niega a que coloquemos dicho monumento. Si ya lo tenía decidido, ¿por qué nos hace solicitar estos informes e incurrir en esos importantes costes económicos?".

En este sentido, el colegio asegura que "no existe ningún motivo real, más allá de los ideológicos, para que no podamos colocar la imagen conmemorativa de la patrona del colegio en la rotonda, que además ya cuenta con su nombre". Y agrega que "el motivo real que nos trasladaron en dicha reunión, era que querían ceder la rotonda para publicitar la marca de una empresa privada, por lo que la decisión no tiene nada que ver con una supuesta cuestión de respeto".

Ademas, la Ampa considera "curioso" que Camas diga que "está tratando este asunto con mucha sensibilidad, cuando lo único que está demostrando es todo lo contrario: una gran falta de respeto a nuestra comunidad educativa, que en todo momento ha tratado este asunto desde el más absoluto respeto a nuestras autoridades".

La comunidad educativa del Colegio Montealto afirma que "seguiremos reclamando de forma cívica, y sin acarrear ningún coste a nuestro Ayuntamiento, la colocación de la imagen en la rotonda asignada para ella. Y aprovechamos para recordar que la colocación de dicho monumento no es un privilegio, sino el reconocimiento a los 50 años que lleva nuestro colegio educando en nuestra ciudad".