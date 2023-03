Ana Crismán participará del 2 al 9 de abril en una gira por Estados Unidos

Ana Crismán sigue dando pasos en su carrera. Desde que asomara por primera vez por los escenarios con su arpa jonda, la jerezana no ha parado de crecer, hasta el punto de convertirse en una de las artistas de la ciudad con más proyección.

Su próximo reto será la conquista de Estados Unidos, un país en el que ya ha actuado en más de una ocasión, pero al que llegará ahora como artista invitada de la gala que han preparado durante la Semana Santa Antonio Canales, David Peña ‘Dorantes’ y Pastora Galván.

“Estoy muy ilusionada con este proyecto porque compartir escenario con artistas a los que he visto y he escuchado desde que era niña, no tiene precio. Me llamó Antonio y me ofreció la opción de ir con ellos como artista invitada, estoy encantada”, asegura.

De esta forma, el arpa jonda de Ana Crismán aterrizará del 2 al 9 de abril en ciudades como Los Ángeles y Denver, donde además tiene previsto llevar a cabo diferentes masterclass, algo que “será una experiencia porque no sé qué músicos me voy a encontrar”.

Su salida al extranjero no será la única en los próximos meses, pues ya tiene cerradas actuaciones en Alemania, Francia, Italia, Portugal y Kuwait.

Además, la jerezana se encuentra preparando el que será su primer trabajo discográfico, un proyecto que ya tiene planteado y que pretende conseguir a través del crowdfunding. “Es algo a lo que le he dado muchas vueltas, y creo que es el momento de empezar a plasmar todos esos pasos que he dado, y grabar los temas que he ido componiendo últimamente”.