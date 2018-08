Ana Fernández renuncia a su acta de concejal y a sus cargos en IU

La edil IU Ana Fernández de Cosa comunicó ayer por la tarde a los militantes su decisión de dejar el partido. A través de una carta remitida por correo electrónico informó de su "renuncia formal a mi acta de concejala en el Ayuntamiento de Jerez y a todos los cargos orgánicos que actualmente ocupo en el seno de nuestra organización". Fernández asegura que la decisión ha sido "muy meditada durante meses" y le "apena" y "entristece". "He dedicado buena parte de los últimos cuatro años de mi vida a tratar de aportar mi granito de arena en la construcción de un proyecto político ilusionante que sirviera para transformar nuestra ciudad y para fortalecer el futuro de nuestra organización", asegura durante su escrito.

Aun así, reconoce que por "coherencia y salud" ha decidido "dar un paso al lado y abandonar la primera línea política". Los motivos de esta decisión, tomada tras una "profunda decisión", no son otros que "las sucesivas frustraciones y decepciones" que se ha llevado "al comprobar que el funcionamiento interno de IU en Jerez ha dejado de ser lo democrático, justo e igualitario que debería".

Fernández destaca que, de un tiempo a esta parte, "he dejado de sentirme cómoda con determinadas formas y actitudes a la hora de tomar las decisiones en el seno de nuestra organización. Por ello, he concluido que no tiene sentido seguir en unas circunstancias que, a mi juicio, se vienen arrastrando desde hace ya demasiado tiempo y que he podido trasladar a las respectivas direcciones de la organización".

La hasta ahora edil de IU no duda en dar ejemplos del "mal funcionamiento" de la formación: "He comprobado que incluso dentro de nuestra organización se toman decisiones, a menudo, interesadas o atendiendo a otros motivos particulares que en nada tienen que ver con los objetivos que perseguimos en pos del interés general de la ciudad y de nuestro proyecto político". En este sentido, asegura a los militantes que, dentro de lo que ha estado en su mano, "he intentado anteponer siempre el bien común y la defensa de nuestra organización por encima de cualquier otro interés espurio. Si en algún caso no lo he conseguido, te ruego que me disculpes, pues nada más lejos de mi intención".

Tras agradecer la experiencia y oportunidad que le ha brindado IU, Ana Fernández reconoce que ha sido un tiempo de "profundo aprendizaje, de crecimiento personal, compañerismo, pequeñas grandes contribuciones a la transformación de nuestro entorno, grandes momentos y alegrías compartidas; sueños e ilusiones que son los que me han hecho permanecer hasta ahora aquí". Sin embargo, frente a esos momentos, "ha habido grandes decepciones, políticas y personales. Y eso no puedo ocultarlo. Y me pesa".

En cualquier caso y por encima de sus críticas, Ana Fernández deja claro ante los militantes que "por encima de las decepciones, nuestras ideas son grandes, nuestras convicciones tienen fuerte raíces y nos nutrimos de lo mejor, las buenas personas. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Salud y libertad".

Tras la marcha de Fernández y hasta su próxima sustitución, IU se queda con Raúl Ruiz-Berdejo como único concejal y portavoz de la formación.