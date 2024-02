Ana Moreno inaugura en Espacio Abierto una muestra sobre el poderío patrimonial de Jerez

Espacio Abierto Jerez acogerá este jueves, 29 de febrero, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Jerez Xérès Sherry', de Ana Moreno.

Nacida y residente en Jerez de la Frontera, tiempo atrás ejerció como abogada y empresaria pero su vida dio un giro de 180 grados para dedicarse a lo que sencillamente “me da paz”. Desde muy pequeña ha dibujado a grafito, carbón, pastel…, "pero no fue hasta terminar la carrera de Derecho que empecé mis pinitos con el óleo como un hobby, hace ya más de 25 años, en el estudio de Fermín Villaescusa, por aquello de que siempre me había gustado dibujar. En esos años mi pintura era muy realista y figurativa, más bien me dedicaba a copiar". Después, pasó por el estudio de Julio Rodríguez unos cuantos años más, "me lo tomaba como mi momento de paz ante tanto estrés en el trabajo". En los siguientes años, con David Saborido "ya empecé a tomarme la pintura como un reto y se convirtió en el motor de mi vida: la profundidad, el uso de complementarios. Era un ansía por aprender". Después estuvo varios años inmersa en el mundo de las acuarelas en el estudio de Magdalena Bachiller, "y poco a poco intentando sintetizar lo que veía para plasmar lo que me parecía realmente importante y desechando lo que no". Asimismo, siempre intenta asistir a cualquier curso o máster-class dado que nunca se deja de aprender, como con Fermín García Sevilla, Cecilio Chaves, Justo San Felices, Andy Espinoza, Mendo, Roberto Barba… Pertenece a la Asociación de Acuarelistas de Cádiz y a la Asociación de Artistas Plásticos Pinceles.Ana Moreno empezó a exponer hace pocos años en varias galerías de la provincia de Cádiz y alrededores, excepto una exposición individual que realizó el año pasado. "Me gusta la pintura que transmite. Con mis cuadros pretendo expresar algo, ya sea coraje, alegría, melancolía, paz, …o simplemente que te trasladen a un momento u otra época de tu vida. Y disfruto escuchando cómo a cada persona le transmite algo diferente. Pretendo que el espectador al visualizar mi obra toque un pedacito de mi alma". La exposición es un monográfico sobre Jerez, su ciudad natal y en la que vive. "Sobre la temática de Jerez, hace tiempo que la tenia en mente porque, observando otras ciudades de nuestros alrededores cómo explotan sus recursos, y teniendo muy pocos, te das cuenta del inmenso patrimonio cultural que posee nuestra ciudad. Quería mostrar al menos parte de él".