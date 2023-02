Ángeles Mata Lagomazzini, nueva presidenta del Club de Enganches de Jerez

Ángeles Mata Lagomazzini ha sido elegida nueva presidenta del Club de Enganches de Jerez tras las votaciones celebradas el pasado 10 de febrero para la elección del nuevo órgano directivo del club en su sede social, sita en las instalaciones de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

En la asamblea extraordinaria celebrada el pasado mes de diciembre, y a petición de los socios según los estatutos, se nombró una junta electoral, órgano responsable del desenvolvimiento legal del proceso de elecciones, que fijó la fecha de las votaciones.

La candidatura fue elegida por el cien por cien de los votos emitidos, y la nueva directiva está formada por:

Presidenta: Ángeles Mata Lagomazzini.

Secretario-Tesorero: Manuel Gómez Muñoz.

Vocales: Jan De Clerck, Fátima Sánchez Cabrera, José Mata Lagomazzini, Rafael Ruiz Henestrosa y Moisés Fernández Buzón.

El órgano directivo posee una gran y consolidada experiencia en el mundo del caballo, siendo el compromiso de trabajar por la ciudad y la afición por el enganche lo que los une con un objetivo común: potenciar las actividades que envuelven esta disciplina.

Receptores de un legado cultural muy arraigado en nuestra ciudad, con épocas de gloria y esplendor, es su compromiso ser transmisores de los conocimientos por sus maestros aprendidos, y que esta disciplina tan clásica como actual pase a las nuevas generaciones de aficionados.

El club enfocará su responsabilidad en fomentar en los jóvenes las profesiones artesanas: guarnicioneros, talabarteros, zapateros, sastres, sombrereros, carroceros, carpinteros, cerrajeros, pintores, tapiceros, tejedores, herradores, mozos de cuadra, cocheros, jinetes, mayorales, etc. Oficios todos relacionados con el caballo y su mundo.

A disposición de la ciudad

Con estas bases el Club de Enganches de Jerez se pone a disposición de la ciudad y de los aficionados por el caballo y su futuro.

Sin duda, para la ciudad en general y para el mundo del caballo en particular es una magnífica noticia el nuevo impulso que recibe el Club de Enganches de Jerez, que debe ser una voz autorizada para que el mundo del caballo y de los enganches en Jerez aumente su prestigio y mantenga el nivel de calidad que se le supone a la ciudad del caballo.

Ya en la pasada edición de la Feria del Caballo, responsables del Club de Enganches de Jerez abogaban por mimar y vigilar el paseo de caballos en el Real del González Hontoria, subrayando que "la calidad actual es más que mejorable y se ven cosas inaceptables para una ciudad como Jerez", especificando que "estamos en conversaciones con el Ayuntamiento, que está dispuesto a trabajar con nosotros, para que en 2023 todas las matrículas que se autoricen para entrar en el Real sean aprobadas por personas que tengan un conocimiento amplio de cómo se debe ir".

La propuesta del Club de Enganches no es otro que "redactar un protocolo de cómo acudir a la Feria según el enganche o guarnición, así como comprobar por fotografía los carruajes permitidos. Entendemos que hay quien se tiene que buscar la vida con esto, así que no se busca hacer daño, pero no todo vale”.