Cincuenta perros del Centro Zoosanitario esperan una adopción

El Centro Zoosanitario de Jerez, dependiente del Área de Medio Ambiente, cuenta en estos momentos con una cincuentena de perros de distintas razas y cruzados en sus instalaciones para todas aquellas personas que quieran adoptar una mascota. También se encuentran en las instalaciones municipales gatos y distintos animales de renta, caballos y cerdos vietnamitas.

El teniente de alcaldesa José Antonio Díaz señala que "desde el Ayuntamiento queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que estén pensando en tener una mascota que se planteen primero adoptar alguno de los animales que se encuentran en el Centro, desde donde se trabaja de la mano con asociaciones y protectoras para potenciar esta adopción de perros y gatos, ya que son animales que necesitan mucho cariño".

Díaz hace hincapié también en "la recomendación de que las personas o familias que quieren tener una mascota en sus hogares mediten esta decisión y no la tomen a la ligera. Se trata de animales y no de juguetes que van a necesitar cariño, protección, cuidados y que van a suponer también un desembolso económico. Las personas que quieran adoptar deben tener en cuenta todas estas circunstancias para no encontrarnos después con que son abandonados o desatendidos en sus cuidados".

Díaz recuerda que "la Ordenanza Municipal recoge el sacrificio cero con la excepción de que exista una recomendación por escrito de los servicios veterinarios porque entienden que es lo mejor para los animales por estar desahuciados, caso de perros atropellados o con enfermedades terminales, y así evitar que se alargue más el sufrimiento. La construcción de un quirófano en el Centro Zoosanitario dotado de material de última tecnología permitirá a nuestros veterinarios poder atender en mejores condiciones a aquellos animales que llegan en mal estado al centro canino”.

Cuando una persona decide adoptar un perro o un gato y se dirige al Centro Zoosanitario se inicia una tramitación sencilla. Los servicios municipales evalúan al posible adoptante y si se considera que es apto se procede a la elección del animal de compañía. Los perros tienen que salir del Centro vacunados y desparasitados y con el microchip implantado. Si el adoptante no cuenta con un veterinario propio se le facilita una lista de veterinarios que colaboran habitualmente con el Centro. Igualmente, los perros tienen que ser esterilizados si son adultos y sin son cachorros el adoptante está obligado a esterilizarlos cuando lleguen a la madurez.