Año y medio esperando una licencia de obra en la barriada de Las Flores de Jerez

Una familia de la barriada de Las Flores lleva esperando año y medio una licencia de obras y ya "no podemos más". "Le han dado licencia a todos mis vecinos de la calle, solicitándola a la vez que yo, pero a nosotros nos ponen todas las pegas. Nos dicen que no ha terminado la urbanización de la calle porque aún hay un poste de luz en un sitio que no debe ir y que por eso no me la dan, pero ¿eso sólo me afecta a mí? Y es que además yo lo que quiero es hacer una ampliación, yo tengo agua y luz, pago mis facturas, y aquí hay vecinos que no tienen ni agua ni luz y le han dado ya la licencia. Que me lo expliquen", denuncia Eva.

Los propietarios de la parcela subrayan que "hemos presentado todos los documentos que nos han ido pidiendo. Todos. Y cada vez nos decían una cosa diferente y ya ahora (esta semana han tenido la última reunión en Urbanismo) nos dicen que es por la urbanización de la calle".

Esta familia dice estar "desesperada" porque dentro del propio Ayuntamiento "se tiran la pelota de un lado para otro y nosotros llevamos año y medio esperando el permiso".

Ya en febrero de 2022 se denunció que varias torretas que sujetan el cableado de telefonía y se habían quedado en mitad de los nuevos carriles. La ampliación de la calzada de la avenida de Espera y de la calle Golondrina de este enclave ubicado en la zona norte de la ciudad ha provocado esta controvertida imagen, especialmente la de dos postes que han quedado en medio de uno de los carriles en el cruce entre ambas vías. Más de dos años después de esta denuncia, la imagen sigue siendo la misma.