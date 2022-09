La vida de Antonio 'El Bailarín', desde el prisma del IES Santa Isabel de Hungría

Los trabajos realizados durante el curso pasado por el alumnado de 4º de ESO EPVA (Educación Plástica Visual y Audiovisual) y de 1º de Bachillerato de dibujo artístico del IES Santa Isabel de Hungría sobre la figura de Antonio Ruiz Soler ‘Antonio El Bailarín’, se exhiben desde ayer en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

La muestra, que ha sido coordinada por los docentes María del Mar Ibáñez y Manuel del Valle dentro del proyecto ‘Vivir y sentir el patrimonio’, se llevó a cabo con motivo del centenario del nacimiento del artista sevillano, y tras ser expuesta en el propio centro, llega ahora al CADF (estará expuesta hasta el 15 de noviembre), donde se puede visitar junto a otra, también sobre el bailaor, y que contiene parte de los fondos adquiridos en su día por la Junta.

El acto contó con la presencia de la delegada de la Junta, Mercedes Colombo, del nuevo delegado territorial de Cultura, Jorge Vázquez, la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, además de la directora del IES Santa Isabel de Hungría, Silvia Valero, el inspector de zona, Jesús Luis Anés Vela, una representación del Ampa del instituto y Concha Muñoz, del CEP Jerez y la documentalista del CADF, Ana María Tenorio. También acudió María José García-Pelayo y otros miembros de la corporación municipal como Jaime Espinar y Almudena Martínez.

La muestra la componen todos los trabajos realizados por el alumnado, trabajos que recrean los movimientos y la figura de Antonio, utilizando distintas técnicas pictóricas (lápiz grafito y témpera) para dar cuenta de la grandeza y creatividad del gran bailaor sevillano.

Asimismo, cada una de las partes de esta exposición cuenta con paneles explicativos sobre la vida y obra de Antonio, paneles que están escritos en los tres idiomas que se imparten en el instituto, castellano, francés e inglés.

Sobre la exposición en sí, Mercedes Colombo resaltó "el gran trabajo que ha hecho el alumnado y el profesorado del centro”, y reconoció que “cuando la visitamos hace unos meses nos sorprendieron las excelentes pinturas, por eso consideramos oportuno que además de que pudieran disfrutarla los padres y madres que visitaran el centro, deberían poder hacerlo todos los ciudadanos que lo desearon y por eso elegimos el CADF de Jerez”.

En su comparecencia, Colombo se refirió también a otros temas de actualidad. Uno de ellos fue el futuro Museo del Flamenco de Andalucía, en plena construcción en la plaza Belén. En relación a las obras confesó que “van bastante bien, se están dando mucha prisa porque hay que tenerlo terminado, según los fondos europeos, para junio del año que viene, entonces tienen que ir rápido. Todo se está cumpliendo, incluidas las certificaciones. Ahora mismo, una vez que se han asentado todas las estructuras del edificio y ahora mismo se está distribuyendo todo. Lo más difícil era todo el tema de estructura y ya está consolidado”.

Se refirió también al futuro del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, y su ubicación final, es decir, si finalmente irá enclavado dentro del propio Museo, o si por el contrario mantiene su actual sede. “De momento no sabemos concreto, sólo tenemos las palabras de la Consejera en su día que dijo que no se movería. Al nuevo delegado de Cultura le hemos transmitido esa idea, igual que ha hecho la anterior consejera con el nuevo consejero. Pronto se reunirán ambos y decidirán, aunque yo personalmente creo que no es incompatible con el Museo”.

“Siendo un museo andaluz del flamenco, hay importantes fondos de toda Andalucía que pueden formar parte de él, por eso no habría problemas si finalmente el CADF se queda en su sede actual”, añadió.